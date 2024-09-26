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AH股新聞

26/09/2024 12:11

【傾力救市】駿利亨德森：沒顯著改變實體經濟，或只短暫提振股市

　　《環富通基金頻道２６日專訊》中國三大金融監管機構推出「組合拳」救市，包括降低存款
準備金率（ＲＲＲ）和政策利率、降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例等。
　　駿利亨德森亞洲股息收益投資組合經理Ｓａｔ　Ｄｕｈｒａ表示，最近中國宣布的迷你刺激
措施，並沒有顯著改變中國的實體經濟，但該措施使高Ｂｅｔａ值的互聯網企業和不受青睞的大
型銀行股強勁反彈，達到了提振市場的初步效果。可是，如政府沒有任何後續行動來直接解決房
地產供應過剩和地方政府的財政狀況，以及促進家庭消費的措施，這些好轉可能會是短暫的。
　
＊不會因刺激措施增持股份，惟續持有高收益高增長企業＊
　
　　這並不代表中國股市不吸引，駿利亨德森今年增持了高收益國有企業和中國互聯網企業，這
是基於監管機構提高股息和股票回購的動力（例如「國九條」），其成效固然不如韓國的「企業
價值提升」計劃，但相關計劃已經為中國公司的股息帶來了正面影響。許多互聯網企業，例如外
賣、旅行等平台的估值都非常便宜，而且相關企業的現金流很高，並出現股東回報率改善的跡象
，加上目前的競爭環境亦具吸引力。目前仍然減持中國市場，也不會因為近日的刺激措施而增持
股份，但很樂意繼續持有具高收益和高增長的企業，包括電網投資、人工智能、國內旅遊和強勁
的新興國內品牌等獨特領域。（ｗａ）

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