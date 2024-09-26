《神州頭條》財經報章頭版摘要：中央層面出台促就業指導性文件

《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



把高質量充分就業作為經濟社會發展優先目標

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《中共中央國務院關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見》２５日發布。《意見》提

出，把高質量充分就業作為經濟社會發展優先目標，納入國民經濟和社會發展規劃，促進財政、

貨幣、產業、價格、就業等政策協同發力，提高發展的就業帶動力。同時，提升勞動者就業權益

保障水平，促進勞動報酬合理增長，擴大社會保障覆蓋面。



新產品首發首秀，「含科量」更高更足

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第三屆數貿會２５日在杭州開幕。本屆數貿會以「數字貿易 商通全球」主題，展會面積達１５

萬平方米，設置１個綜合展區和８個特色數字產業展區，全面展示數字新技術下貿易的未來潮流

與方向。



國貨崛起，折射經濟澎湃動能

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國貨，凝聚匠心、傳承文化，彰顯民族的自信與力量。新中國成立７５年來，國貨經歷了從初步

發展、品牌覺醒、市場競爭、技術突破到全面崛起的不凡歷程，不僅見證了中國經濟的蓬勃發展

，也記錄了文化自信的不斷提升。





《上海證券報》



中央層面出台促就業指導性文件

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《中共中央國務院關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見》２５日發布，部署拓展高

校畢業生等青年就業成才渠道、保障平等就業權利等二十四條舉措。這是新時代以來，首次從中

央層面出台的促就業指導性文件。



中標利率下行，ＭＬＦ回歸中長期流動性供給工具定位

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在降準降息信號釋放後，中期借貸便利（ＭＬＦ）利率率先下行。人行官網「中期借貸便利」欄

目２５日公告，開展３０００億元人民幣ＭＬＦ操作，期限１年，最高投標利率２﹒３０％，最

低投標利率１﹒９０％，中標利率２﹒００％，較８月下行０﹒３個百分點。本次操作有多個新

變化，彰顯貨幣政策新思路，也表明ＭＬＦ回歸中長期流動性供給工具的定位。



貨幣政策年內四次集中發力

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降準降息、五項房地產金融新政策、兩個支持資本市場的貨幣政策新工具－－９月２４日發布的

遠超市場預期的政策組合，揭開今年第四次貨幣政策重大調整的「面紗」。





《證券時報》



擴大第三產業就業容量，拓展數字經濟就業新空間

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《關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見》２５日發布。《意見》提出，以不發生規

模性失業風險為底線，持續促進就業質的有效提升和量的合理增長，並從強化宏觀調控就業優先

導向、增強現代化產業體系就業協同性、支持各類經營主體穩崗擴崗、拓展高校畢業生等青年就

業成才渠道等方面部署２４條舉措。



往證券帳戶轉錢的投資者多了

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人行、金融監管總局、中證監等三部門２４日釋放政策「大禮包」，點燃資本市場做多熱情。Ａ

股２５日成交額逾１﹒１６萬億元人民幣，創５個月來新高。有券商營業部人士稱，個人投資者

往證券帳戶里轉錢的多了。



中國東盟經貿合作活力澎湃，高水平開放帶來新機遇

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第２１屆中國－東盟博覽會暨中國－東盟商務與投資峰會正在廣西南寧舉行。在東博會這樣一個

高水平開放的重要平台，可真切感知到中國正持續深化與東盟經貿合作水平，助力構建更為緊密

的中國－東盟命運共同體，「蹄疾步穩」推進高水平對外開放。（ｌｃ）

