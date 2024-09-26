  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

26/09/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中央層面出台促就業指導性文件

　　《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
把高質量充分就業作為經濟社會發展優先目標
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央國務院關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見》２５日發布。《意見》提
出，把高質量充分就業作為經濟社會發展優先目標，納入國民經濟和社會發展規劃，促進財政、
貨幣、產業、價格、就業等政策協同發力，提高發展的就業帶動力。同時，提升勞動者就業權益
保障水平，促進勞動報酬合理增長，擴大社會保障覆蓋面。
　
新產品首發首秀，「含科量」更高更足
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第三屆數貿會２５日在杭州開幕。本屆數貿會以「數字貿易　商通全球」主題，展會面積達１５
萬平方米，設置１個綜合展區和８個特色數字產業展區，全面展示數字新技術下貿易的未來潮流
與方向。
　
國貨崛起，折射經濟澎湃動能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國貨，凝聚匠心、傳承文化，彰顯民族的自信與力量。新中國成立７５年來，國貨經歷了從初步
發展、品牌覺醒、市場競爭、技術突破到全面崛起的不凡歷程，不僅見證了中國經濟的蓬勃發展
，也記錄了文化自信的不斷提升。
　
　
《上海證券報》
　
中央層面出台促就業指導性文件
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央國務院關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見》２５日發布，部署拓展高
校畢業生等青年就業成才渠道、保障平等就業權利等二十四條舉措。這是新時代以來，首次從中
央層面出台的促就業指導性文件。
　
中標利率下行，ＭＬＦ回歸中長期流動性供給工具定位
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在降準降息信號釋放後，中期借貸便利（ＭＬＦ）利率率先下行。人行官網「中期借貸便利」欄
目２５日公告，開展３０００億元人民幣ＭＬＦ操作，期限１年，最高投標利率２﹒３０％，最
低投標利率１﹒９０％，中標利率２﹒００％，較８月下行０﹒３個百分點。本次操作有多個新
變化，彰顯貨幣政策新思路，也表明ＭＬＦ回歸中長期流動性供給工具的定位。
　
貨幣政策年內四次集中發力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
降準降息、五項房地產金融新政策、兩個支持資本市場的貨幣政策新工具－－９月２４日發布的
遠超市場預期的政策組合，揭開今年第四次貨幣政策重大調整的「面紗」。
　
　
《證券時報》
　
擴大第三產業就業容量，拓展數字經濟就業新空間
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見》２５日發布。《意見》提出，以不發生規
模性失業風險為底線，持續促進就業質的有效提升和量的合理增長，並從強化宏觀調控就業優先
導向、增強現代化產業體系就業協同性、支持各類經營主體穩崗擴崗、拓展高校畢業生等青年就
業成才渠道等方面部署２４條舉措。
　
往證券帳戶轉錢的投資者多了
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行、金融監管總局、中證監等三部門２４日釋放政策「大禮包」，點燃資本市場做多熱情。Ａ
股２５日成交額逾１﹒１６萬億元人民幣，創５個月來新高。有券商營業部人士稱，個人投資者
往證券帳戶里轉錢的多了。
　
中國東盟經貿合作活力澎湃，高水平開放帶來新機遇
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第２１屆中國－東盟博覽會暨中國－東盟商務與投資峰會正在廣西南寧舉行。在東博會這樣一個
高水平開放的重要平台，可真切感知到中國正持續深化與東盟經貿合作水平，助力構建更為緊密
的中國－東盟命運共同體，「蹄疾步穩」推進高水平對外開放。（ｌｃ）

樂本健【秋日開倉26 - 27/9】保健品低至$20！► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美 | 見證風雨30年

24/09/2024 14:00

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金