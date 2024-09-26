《鍾之日記》內房狂飆消費熱，恒指二萬不是夢

《鍾之日記》９月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地多項刺激政策獲推進，中證監跟進發布市值管理徵求意見稿，上海本周六起發放總規模

超５億元人民幣的消費券，香江魚缸高開高走，消費股獲炒起；午後《新華社》報道中央政治局

開會，承認當前經濟運行出現一些新的情況和問題，要正視困難、堅定信心，並為振興經濟指明

方向，強調要促進樓市止跌回穩，內房股狂歡，恒指盤中急升逾８００點，逼兩萬點，最終收報

１９９２４，升７９５點或４﹒１６％。

另外，主板成交罕有突破３千億關，近３０２９億元，是自２０２２年３月１６日以來最大

單日成交額。

《彭博》研究發現，從歷史慣例看，經濟形勢通常不是中央政治局９月會議的主要議題。今

次會議重點關注經濟問題，並在貨幣、財政政策及地產、資本市場等領域提出明確要求，凸顯了

中國領導層決定以更大政策力度實現經濟年度增長目標。



＊中央打強心針，Ａ股站上三千＊



內地監管部門周二（２４日）推出超預期政策組合拳，滬深股市連續兩日大漲，但到周三

（２５日）升幅明顯放緩，顯示市場對政策效果存疑。今日政治局會議召開，中央再為增量政策

穩經濟增長指明方向，全力提振經濟訊號非常強烈。

中央再打強心針，投資市場信心大增，滬綜指全日大漲３﹒６１％，收復三千關，報

３０００﹒９５點；深成指及創業板指雙雙升逾４﹒４％。兩市全日交易額再破萬億元，錄

１１６２５億元人民幣，較上日升０﹒４％。



＊中央發令「止跌回穩」，世茂龍湖飆三成＊



中共中央政治局今日提到，要促進房地產市場止跌回穩。對商品房建設要嚴控增量、優化存

量、提高質量，加大白名單項目貸款投放力度；調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完

善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。這似乎是為抑制房地產市場滑坡和穩

定房價迄今發出的最強音。

內房股勁升，世茂集團（００８１３）飆３９％，合景泰富（０１８１３）升３４％，龍湖

（００９６０）漲逾２８％，融創中國（０１９１８）漲近２７％，萬科（０２２０２）收升

２２％，華潤置地（０１１０９）升２１﹒５％，綠城中國（０３９００）升１７﹒８％，中海

外（００６８８）漲１５﹒７％。



＊刺激經濟浪接浪，內需餐飲齊舉杯＊



國慶長假前，內地推出刺激經濟措施一浪接一浪，在刺激消費方面，上海政府率先公告，為

促進服務消費，決定向餐飲、住宿、電影、體育領域將發放超過５億人民幣消費券。市場憧憬未

來各大城市將跟隨，內需零售板塊早盤已放量大升，到午後，中央政治局會議內容公布，大碼寬

鬆預期爆發，內需股更加吐氣揚眉，當中尤以極其低殘的餐飲板塊以及體品板塊升勢最為強勁，

全日收市，海倫司（０９８６９）大升７５﹒８％，呷哺呷哺（００５２０）升３６﹒６％，上

海小南國（０３６６６）升２５％，九毛九（０９９２２）、海底撈（０６８６２）齊升１８％

。

食品及飲料股同樣急升。潤啤（００２９１）升１５﹒７％；農夫山泉（０９６３３）升

１２﹒９％；青啤（００１６８）升１２﹒１％，百威亞太（０１８７６）升９﹒７％。



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