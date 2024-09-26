《駐滬專電》易方達香港被曝做假帳，涉及上海銀行、上汽集團

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》日前，網上流傳的一份《是誰把易方達香

港帶入火坑的？》的舉報信稱，易方達香港利用境外平台，存在多項違反基金行業從業準則的行

為及醜聞，其中就涉及上海銀行（滬：６０１２２９）和上汽集團（滬：６００１０４）兩大上

海國企。

舉報信稱，上海銀行一直委託易方達香港管理其境外逾１００億元人民幣的自有資金。易方

達香港以專戶管理人的身份將這筆錢投資於其管理的兩隻香港公募基金－－易方達（香港）精選

債券基金及易方達（香港）亞洲高收益債券基金。然而，２０２２年及２０２１年，這兩隻基金

表現受到重創，尤其易方達（香港）亞洲高收益債券基金，２０２２年該基金下跌了２０％。

為了隱藏投資出現的重大虧損，易方達香港以做假帳的方式調節基金份額淨值估值報告，隱

藏了上海銀行這三年（２０２１年－２０２３年）投資於兩隻公募基金的重大虧損，而上海銀行

亦同時以調節的假帳專戶報表入帳，因此上海銀行實則虛增了其２０２１年－２０２３年年度的

淨利潤１０億元人民幣以上。

上海銀行外部審計師普華永道中天會計師事務所因相信易方達香港的估值報表而沒有發現有

關隱藏情況。即使普華於２０２４年５月發現了上海銀行有關入帳方式的問題，易方達香港仍持

續以各種理由誤導普華永道，令上海銀行最近的２０２４年半年報仍存在有關虛增利潤。

舉報信稱，這樣的操作不只服務了上海銀行，上汽集團境外子公司上汽香港國際金融有限公

司同樣透過與易方達香港的專戶投資於易方達（香港）亞洲高收益債券基金，同樣的於２０２２

年出現重大虧損，同樣的透過誤導數據估值的報表隱藏投資虧損，同樣的欺騙國家及股東利益。

此外，上汽還涉嫌企業跨境腐收。易方達香港於上汽委託的資管產品內收取上汽管理費等服

務費後，持續多年向一家註冊於開曼群島的企業支付投顧費用，實則上該企業從來沒有向易方達

香港提供任何服務，有關所謂投顧費用是項目佣金中介費，易方達香港直接協助上汽欺騙國家，

損害國家權益。

對於上述消息，上海銀行表示，要做內部核實之後再看（是否發布聲明）。上汽集團則暫無

回應。

易方達基金官網昨日（２５日）發布聲明稱，市場上出現一些有關易方達香港的不實及惡意

指控，公司對此高度關注，第一時間啟動內審程序，並聘請外部香港律師事務所就相關事項開展

了獨立調查。對於任何惡意誹謗或故意傳播虛假信息的行為，公司保留依法追究其法律責任的權

利。

