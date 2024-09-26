《中國房產》９房企爭深圳寶安區宅地，保利置業２８﹒２億摘得

《經濟通通訊社２６日專訊》深圳今日迎來２０２４年第二宗涉宅用地出讓日，多時未見的

宅地競拍大戰上演。

深圳市規劃和自然資源局在微信公眾號發文稱，深圳市寶安區寶中（Ａ００１－０２１９宗

地）今日正式開拍，掛牌起始價２０﹒８億元（人民幣．下同）。經過７３輪現場競價，９家房

企競爭，最終由惠州市保置房地產開發有限公司以２８﹒２億元的價格購入，溢價率為

３５﹒５８％。企查查信息顯示，該公司由保利置業（００１１９）旗下企業深圳市保利房地產

開發有限公司１００％控股。

該宗地是多年來首宗取消限制最高地價宅地，按「價高者得」競價。據了解，該地塊位於新

安街道金科路與羅田路交匯處東南側，即新安中學（高中部）西南側，地塊對面是騰訊

（００７００）企鵝島。土地用途為二類居住用地，土地面積９９９７﹒８平方米，建築面積

５４０００平方米，其中住宅５１８９０平方米，土地使用年限７０年。

該地塊沒有設置商品房銷售限價，沒有配建安居房、人才房、公共租賃住房等要求，同時不

受「７０╱９０」戶型政策限制。這也意味著，深圳出讓宅地的商品房銷售價格決定權回歸市場

。

據《證券時報》引述中指研究院華南分院高級分析師孫紅梅稱，本宗地取消土拍最高溢價率

限制，突破了此前溢價率１５％的慣例，按照「價高者得」的原則確定競得人，對於有實力的房

企而言，可增加其拿到地塊的概率。（ｊｑ）

