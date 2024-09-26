【提振內房】湖南株洲：１０月起可互助購房，直系親屬可申公積金

《經濟通通訊社２６日專訊》湖南省株洲住房公積金管理中心印發《株洲市住房公積金助力

房地產市場平穩健康發展十條措施》，從家庭互助購房、優化住房套數認定標準、支持提取住房

公積金直付首付款、提高貸款額度等十個方面優化、出台政策措施，以進一步滿足城鄉居民的剛

性和改善性住房需求，助力房地產市場持續健康發展。此新政將於１０月１日正式執行。

在實行家庭互助購房政策方面，自２０２４年１０月１日起，至２０２６年９月３０日，在

株洲新購新建商品住房的購房人，其配偶及直係親屬可按相關政策申請住房公積金提取和貸款。

此外，提高住房公積金貸款額度。繳存人住房公積金貸款最高額度由７０萬元（人民幣．下

同）調整至８０萬元（不區分單、雙職工）；生育二孩及以上家庭（至少有１個未成年子女）貸

款最高額度由８０萬元調整為１００萬元。在計算借款人還貸能力時，月還款額（含其他債務）

與月收入比由５０％調整至６０％。

支持大學畢業生貸款購房。在株洲市繳存住房公積金的全日制大專學歷以上畢業生，畢業５

年內首次在株購買自住住房的，住房公積金貸款額度按可貸額度上浮３０％。（ｊｑ）

