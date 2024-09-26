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AH股新聞

26/09/2024 09:58

【提振內房】湖南株洲：１０月起可互助購房，直系親屬可申公積金

　　《經濟通通訊社２６日專訊》湖南省株洲住房公積金管理中心印發《株洲市住房公積金助力
房地產市場平穩健康發展十條措施》，從家庭互助購房、優化住房套數認定標準、支持提取住房
公積金直付首付款、提高貸款額度等十個方面優化、出台政策措施，以進一步滿足城鄉居民的剛
性和改善性住房需求，助力房地產市場持續健康發展。此新政將於１０月１日正式執行。
　　在實行家庭互助購房政策方面，自２０２４年１０月１日起，至２０２６年９月３０日，在
株洲新購新建商品住房的購房人，其配偶及直係親屬可按相關政策申請住房公積金提取和貸款。
　　此外，提高住房公積金貸款額度。繳存人住房公積金貸款最高額度由７０萬元（人民幣．下
同）調整至８０萬元（不區分單、雙職工）；生育二孩及以上家庭（至少有１個未成年子女）貸
款最高額度由８０萬元調整為１００萬元。在計算借款人還貸能力時，月還款額（含其他債務）
與月收入比由５０％調整至６０％。
　　支持大學畢業生貸款購房。在株洲市繳存住房公積金的全日制大專學歷以上畢業生，畢業５
年內首次在株購買自住住房的，住房公積金貸款額度按可貸額度上浮３０％。（ｊｑ）

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