《打擊貪腐》貪污上億，青海糧食局原局長顧艷華一審被判無期徒刑

《經濟通通訊社２６日專訊》西寧市中級人民法院依法公開對西寧市人民檢察院提起公訴的

青海省糧食局原黨組書記、局長顧艷華貪污、受賄、挪用公款一案作出一審判決，決定執行無期

徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對顧艷華挪用公款所得財物依法返還被害單

位；對其貪污、受賄所得依法予以追繳，上繳國庫；繼續追繳其違法所得，上繳國庫。

法院經審理查明，２０１７年至２０２１年，顧艷華利用職務便利，夥同他人共同貪污公款

１﹒３億元（人民幣．下同）；２００８年至２０２１年，為相關單位和個人在工程項目承攬、

省級儲備油承儲指標獲得、儲備庫建設等方面提供幫助，非法收受他人財物，共計５８９萬元；

２０１２年６月至２０１８年４月期間，顧艷華利用擔任青海省糧食局黨組書記、局長的職務便

利，為謀取個人利益，夥同他人挪用公款２２００萬元。

公開簡歷顯示，顧艷華，男，漢族，１９６１年１０月生，遼寧莊河人，大學學歷，

１９８２年７月參加工作，１９８５年６月加入中國共產黨。２０２１年１１月退休；２０２２

年３月被查，同年９月被開除黨籍，１２月被逮捕。

據了解，顧艷華的仕途與青海糧食系統緊密相連。１９８２年，顧艷華從青海省馬坊面粉廠

、糧油綜合廠的一名生產科技術員做起，做到青海省糧食儲備管理局辦公室主任。２０００年７

月，顧艷華升任青海省糧食局副局長。四年後，成為青海省糧食局局長。在青海省糧食局局長崗

位上，他一干就干了１７年，直到２０２１年１１月到齡退休。

西寧中院認為，被告人顧艷華身為國家工作人員，利用職務上的便利，伙同他人侵吞公款，

數額特別巨大，其行為已構成貪污罪；利用本人職權或者地位形成的便利條件，為請托人謀取不

正當利益，先後多次收受單位及個人財物，數額特別巨大，其行為已構成受賄罪；利用本人職權

或者地位形成的便利條件，為謀取個人利益，伙同他人挪用公款，數額特別巨大，其行為已構成

挪用公款罪，對其應實行數罪並罰。根據顧艷華的犯罪事實、性質、情節、悔罪表現及對社會的

危害程度，法院遂依法作出上述判決。（ｊｑ）

