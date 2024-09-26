《汽車新勢力》蔚來樂道否認使用不知名品牌，指供應商包括寶鋼等

《經濟通通訊社２６日專訊》蔚來（０９８６６）旗下第二品牌樂道汽車官方昨日（２５日

）發文回應樂道Ｌ６０供應商、換電站等質疑。

針對近日有汽車博主稱樂道供應商為「１８線」品牌的質疑，樂道汽車表示，樂道集成了許

多本土優秀的合作夥伴，包括福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）（前擋玻璃）、拓

普（滬：６０１６８９）（懸置減震）、諾博橡膠（底盤減震部件）、延鋒（座椅骨架）、三花

（深：００２０５０）（熱管理）、寶鋼（滬：６０００１９）（車身鋼材）、滬光

（滬：６０５３３３）（線束）、天馬（滬：６０３６６８）（顯示屏面板）、華陽

（深：００２９０６）（ＨＵＤ）等。

同時，也集成全球優勢資源，引入了大批行業領先的國外合作夥伴，包括博世（轉向和剎車

控制系統）、卡斯馬（底盤結構件）、奧托立夫（方向盤、安全氣囊和安全帶）、安道拓（座椅

配套）、本特勒（熱成型零部件）、ＶＡＭＡ（潛艇級鋼材）等。

關於換電站，樂道汽車稱，蔚來目前有超過２５００個換電站，其中到今年年底，樂道可以

共用１０００多個換電站。樂道充電從１０％－８０％，只需要２５分鐘。

據了解，Ｌ６０是樂道首款車型，定位於２０萬元（人民幣．下同）級的家庭純電轎車。新

車標準續航６０ｋＷｈ，售價２０﹒６９萬元；長續航８５ｋＷｈ，售價２３﹒５９萬元。採用

ＢａａＳ電池租用服務，價格低至１４﹒９９萬元。標準續航６０ｋＷｈ版預計９月底開啟交付

，長續航８５ｋＷｈ版將於１２月開啟交付。（ｊｑ）

