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AH股新聞

26/09/2024 12:07

《汽車新勢力》蔚來樂道否認使用不知名品牌，指供應商包括寶鋼等

　　《經濟通通訊社２６日專訊》蔚來（０９８６６）旗下第二品牌樂道汽車官方昨日（２５日
）發文回應樂道Ｌ６０供應商、換電站等質疑。
　　針對近日有汽車博主稱樂道供應商為「１８線」品牌的質疑，樂道汽車表示，樂道集成了許
多本土優秀的合作夥伴，包括福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）（前擋玻璃）、拓
普（滬：６０１６８９）（懸置減震）、諾博橡膠（底盤減震部件）、延鋒（座椅骨架）、三花
（深：００２０５０）（熱管理）、寶鋼（滬：６０００１９）（車身鋼材）、滬光
（滬：６０５３３３）（線束）、天馬（滬：６０３６６８）（顯示屏面板）、華陽
（深：００２９０６）（ＨＵＤ）等。
　　同時，也集成全球優勢資源，引入了大批行業領先的國外合作夥伴，包括博世（轉向和剎車
控制系統）、卡斯馬（底盤結構件）、奧托立夫（方向盤、安全氣囊和安全帶）、安道拓（座椅
配套）、本特勒（熱成型零部件）、ＶＡＭＡ（潛艇級鋼材）等。
　　關於換電站，樂道汽車稱，蔚來目前有超過２５００個換電站，其中到今年年底，樂道可以
共用１０００多個換電站。樂道充電從１０％－８０％，只需要２５分鐘。
　　據了解，Ｌ６０是樂道首款車型，定位於２０萬元（人民幣．下同）級的家庭純電轎車。新
車標準續航６０ｋＷｈ，售價２０﹒６９萬元；長續航８５ｋＷｈ，售價２３﹒５９萬元。採用
ＢａａＳ電池租用服務，價格低至１４﹒９９萬元。標準續航６０ｋＷｈ版預計９月底開啟交付
，長續航８５ｋＷｈ版將於１２月開啟交付。（ｊｑ）

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