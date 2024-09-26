《中國要聞》中國６０歲以上人口佔逾兩成，山東老年人數量居首

《經濟通通訊社２６日專訊》人力資源和社會保障部部長王曉萍早前在新聞發布會上介紹，

２０２３年中國６０歲以上人口２﹒９７億人，佔總人口比重２１﹒１％；６５歲以上人口超過

２﹒１７億人，佔比１５﹒４％，老齡化趨勢明顯。據《澎湃新聞》報道，今年以來已有多個省

份公布了截至２０２３年末的老年人口規模。其中江蘇是全國人口老齡化時間最早、速度最快、

程度最深的省份之一，而山東老年人口數量居全國首位。

報道指，截至２０２３年末，江蘇人均預期壽命已達到７９﹒７歲。全省６０歲以上老年人

口達２０８９萬人，佔常住人口的２４﹒５％，高於全國３﹒４個百分點。預計到明年底，江蘇

６０周歲以上老人將超過２２００萬人。

今年５月１１日，山東省政府新聞辦召開發布會介紹，山東是老年人口大省，截至２０２３

年底，全省有６０歲以上人口２３９１萬人，佔比２３﹒６２％，老年人口數量居全國首位，且

呈現出總量大、增速快、高齡化等特點。

今年４月，重慶市統計局回覆網民稱，２０２３年末，重慶市６０歲及以上老年人口數為

７６５﹒９４萬人，佔比是２４﹒００％，６５歲及以上老年人口數為６０３﹒５０萬人，佔比

是１８﹒９１％。

今年７月２４日，湖北省政府新聞辦召開發布會介紹，截至２０２３年底，湖北全省常住人

口５８３８萬人，其中６０歲及以上人口１３７８萬人，佔２３﹒６％。

今年８月，浙江省老齡辦發布相關統計公報介紹，按戶籍人口統計，２０２３年末，浙江全

省６０歲及以上老年人口１３３９﹒４０萬人，佔總人口的２６﹒１７％，比上年同期增加

７４﹒９５萬人，同比增長５﹒９３％；按常住人口統計，６０歲及以上常住老年人口

１４２４﹒０萬人，佔總人口的２１﹒４８％。

據甘肅省衛生健康委員會９月１８日通報，２０２３年甘肅省常住人口６０歲以上老年人

４７０﹒０２萬人，佔總人口的１９﹒０６％；６５歲以上老年人３３６﹒４８萬人，佔總人口

的１３﹒６５％。（ｊｑ）

