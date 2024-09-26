《中國要聞》中國６０歲以上人口佔逾兩成，山東老年人數量居首

《經濟通通訊社２６日專訊》人力資源和社會保障部部長王曉萍早前在新聞發布會上介紹，
２０２３年中國６０歲以上人口２﹒９７億人，佔總人口比重２１﹒１％；６５歲以上人口超過
２﹒１７億人，佔比１５﹒４％，老齡化趨勢明顯。據《澎湃新聞》報道，今年以來已有多個省
份公布了截至２０２３年末的老年人口規模。其中江蘇是全國人口老齡化時間最早、速度最快、
程度最深的省份之一，而山東老年人口數量居全國首位。
報道指，截至２０２３年末，江蘇人均預期壽命已達到７９﹒７歲。全省６０歲以上老年人
口達２０８９萬人，佔常住人口的２４﹒５％，高於全國３﹒４個百分點。預計到明年底，江蘇
６０周歲以上老人將超過２２００萬人。
今年５月１１日，山東省政府新聞辦召開發布會介紹，山東是老年人口大省，截至２０２３
年底，全省有６０歲以上人口２３９１萬人，佔比２３﹒６２％，老年人口數量居全國首位，且
呈現出總量大、增速快、高齡化等特點。
今年４月，重慶市統計局回覆網民稱，２０２３年末，重慶市６０歲及以上老年人口數為
７６５﹒９４萬人，佔比是２４﹒００％，６５歲及以上老年人口數為６０３﹒５０萬人，佔比
是１８﹒９１％。
今年７月２４日，湖北省政府新聞辦召開發布會介紹，截至２０２３年底，湖北全省常住人
口５８３８萬人，其中６０歲及以上人口１３７８萬人，佔２３﹒６％。
今年８月，浙江省老齡辦發布相關統計公報介紹，按戶籍人口統計，２０２３年末，浙江全
省６０歲及以上老年人口１３３９﹒４０萬人，佔總人口的２６﹒１７％，比上年同期增加
７４﹒９５萬人，同比增長５﹒９３％；按常住人口統計，６０歲及以上常住老年人口
１４２４﹒０萬人，佔總人口的２１﹒４８％。
據甘肅省衛生健康委員會９月１８日通報，２０２３年甘肅省常住人口６０歲以上老年人
４７０﹒０２萬人，佔總人口的１９﹒０６％；６５歲以上老年人３３６﹒４８萬人，佔總人口
的１３﹒６５％。（ｊｑ）
樂本健【秋日開倉26 - 27/9】保健品低至$20！► 火速行動