《中國要聞》多地通報醫保金違規，２６張彩超圖重復使用６０８次

《經濟通通訊社２６日專訊》近日，無錫虹橋醫院被曝篡改ＣＴ、核磁影像記錄、過度醫療

等套取醫保事件引發公眾對醫療機構騙保問題的關注。

據《澎湃新聞》報道，近期已有多地對轄區內醫療機構違規使用醫保基金問題進行通報，多

家醫院因無指徵住院、涉嫌偽造檢查、檢驗報告單等騙取醫保基金被罰。



＊個別精神病院每拉１人付介紹費３００元＊



國家醫保局近日在微信公眾號發文稱，根據大數據模型線索指向，部分地區參保人住院率顯

著高於其他地區，個別醫院住院率畸高，極其反常。國家醫保局會同四川省醫保部門、重慶市醫

保部門，在當地開展專項飛行檢查。

國家醫保局在文中公布了十餘起違法違規案例，涉及重慶合川區康寧醫院、四川自貢市富順

西區醫院、四川自貢市名揚醫院、四川達州市渠縣萬壽鎮衛生院等。

其中，重慶合川區康寧醫院明碼標價拉人住院，每拉１人住院付介紹費３００元（人民幣．

下同）。該院是精神病專科醫院，醫院定期給員工下達住院指標，由醫院社工部聯絡附近街鎮居

民住院，工作人員按聯絡住院的人數領取績效獎勵。該院社工部、護理部、醫保信息科員工均靠

介紹他人住院獲得獎勵；該院涉嫌虛假住院騙保以及涉嫌虛構診療服務騙保。

該案例中，該院常年大量收取精神病患者經顱磁刺激治療費用，２０２２年以來收費達

９﹒５萬人次，但檢查發現，２０２４年７月，僅個別病人進出經顱磁刺激治療室，８４％已收

費患者從未踏足治療室接受治療。該院宣稱，運用腦電生物反饋治療儀開展生物反饋治療，但

２０２２年以來僅有３人次治療記錄，而該項目收費數量居然高達９﹒６萬人次等。

此外，四川達州市渠縣萬壽鎮衛生院將２６張彩超圖片重復使用６０８次，致使部分患者彩

超報告所用圖像、報告內容完全一致。



＊不同患者病歷內容高度雷同，疑用模板編寫病歷＊



除了國家醫保局通報醫療機構違規使用醫保基金問題，近日多地醫保局也公開了相關案例。

９月２０日，微信公眾號「廣東醫保」通報多起違規使用醫保基金案。其中，深圳仁康醫院

存在重復收費、串換診療項目等違法違規行為，涉及醫保基金１８４０８６元，責令當事人立即

改正；退回違法違規使用醫保基金１８４０８６元；罰款人民幣１８４０８６元；約談醫院負責

人。

９月２１日，微信公眾號「和田醫保」通報提到，經大數據分析顯示，部分醫療機構住院率

顯著高於其他地區，極其反常。其中，和田地區於田希望醫院存在無資質人員涉嫌偽造醫學文書

騙保，包括涉嫌使用模板書寫醫學文書等。不同患者病史診斷、治療方案，病歷內容高度雷同，

疑似通過模板編寫病歷。目前該院已暫停醫保服務，醫保部門將依法依規處理，追回違法違規資

金。

９月２５日，微信公眾號「新疆醫療保障」通報了１２起違規使用醫療保障基金典型案例。

其中，吐魯番市人民醫院存在超標准收費、將不屬於醫保支付範圍的納入醫保基金結算、過度診

療、重復收費、串換收費等問題，責令限期整改、追回違規醫保費用８２７８９５﹒７１元、行

政罰款１１５９０５３﹒９９元，並約談相關負責人。（ｊｑ）

