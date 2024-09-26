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AH股新聞

26/09/2024 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０９％，內地發補助派消費券谷內需

　　《經濟通通訊社２６日專訊》內地宣布降息降準等一攬子金融增量政策，支持穩增長，Ａ股
自周二（２４日）起連升兩日，成交大幅攀升；高盛集團機構經紀報告顯示，中國股市周二錄得
２０２１年３月以來最大單日淨買入，為過去十年內次高水平，買盤幾乎完全是由增持多頭頭寸
的投資者所主導。對沖基金爭相買入中國股票，原因是押註新刺激措施能夠提振增長。
　　不過，有分析指出，已公布的系列政策並未瞄準經濟增長放緩的頭號敵人－－持續疲軟的內
需，不少學者及專家建議加大財政政策實施力度。
　　滬深三大指數今早低開，滬綜指低開０﹒０９％，報２８９３﹒７５點，深成指低開
０﹒１６％，創業板指低開０﹒１８％。船舶、ＣＸＯ概念及跨境支付等走跌，酒店餐飲、房地
產盤初走高。
　　臨近國慶黃金周這一傳統消費旺季，財政部、民政部宣布向困難群眾發放一次性的生活補助
；上海市政府亦決定向餐飲、住宿、電影、體育領域發放服務消費券，預計投入市級財政資金５
億元（人民幣．下同），首階段本周六（２８日）即可申領，助推消費熱潮。
　　人民銀行公布，今日進行２９２０億元１４天期逆回購，公開市場有５２３６億元逆回購到
期，即今日淨回籠２３１６億元。（ｒｙ）

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