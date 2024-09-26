《Ａ股行情》六大行或獲萬億注資，滬指半日升０﹒６％地產酒股強

《經濟通通訊社２６日專訊》滬深三大指數走勢分化，滬綜指低開高走，盤中一度漲逾１％
，半日收升０﹒６４％，報２９１４﹒７４點，重奪二千九。深成指半日升０﹒５５％，惟創業
板走勢較弱，跌０﹒２２％。兩市半日成交額５４８６億元（人民幣．下同），較上個交易日
（２５日）縮量２４６７億元或３１％。
外電引述知情人士消息，中國監管日前公布的一攬子金融增量政策逐漸落地，現正考慮以發
行特別國債的方式、向大型國有銀行注資１萬億元，增其助力經濟發展的融資能力。銀行股跟隨
大市上揚，板塊半日升０﹒８％。但六大行各自走，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒３％
，建設銀行（滬：６０１９３９）、交通銀行（滬：６０１３２８）及郵儲銀行
（滬：６０１６５８）半日升約１％，農業銀行（滬：６０１２８８）則跌０﹒４１％，中國銀
行（滬：６０１９８８）軟０﹒２％。
另外，上海市政府趕在十一黃金周前宣布發放餐飲、電影等消費券，以期營造消費熱潮，Ａ
股白酒、酒店餐飲板塊受惠上漲，白酒整體漲逾４％，酒店等指數升３﹒５％。
房地產板塊續走強，陽光股份（深：０００６０８）、津投城開（滬：６００３２２）、華
僑城Ａ（深：００００６９）、深深房Ａ（深：００００２９）漲停，綠地控股
（滬：６００６０６）漲８﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）早盤收升５﹒３％。（ｒｙ）
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