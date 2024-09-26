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AH股新聞

26/09/2024 15:02

《Ａ股行情》政治局會議指明救市方向，滬指大漲３﹒６％收復三千

　　《經濟通通訊社２６日專訊》內地三大金融監管部門周二（２４日）推出超預期政策組合拳
，滬深股市連續兩日大漲，但到周三（２５日）升幅明顯放緩，顯示市場對政策效果存疑。今日
政治局會議召開，中央再為增量政策穩經濟增長指明方向，全力提振經濟訊號非常強烈。中央再
打強心針，投資市場信心大增，滬綜指全日大漲３﹒６１％，收復三千關，報３０００﹒９５點
；深成指及創業板指雙雙升逾４﹒４％。
　　成交續增，兩市全日交易額再破萬億元，錄１１６２５億元人民幣，較上日升０﹒４％。
　　中央政治局會議提出，要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出；要發行
使用好超長期特別國債和地方政府專項債，發揮政府投資帶動作用；要降低存款準備金率，實施
有力度的降息；要促進房地產市場止跌回穩，調整住房限購政策；會議還指，要努力提振資本市
場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點，培育新型消費業態等內
容。
　　地產股狂歡，板塊收漲８﹒２％，龍頭房企如保利發展（滬：６０００４８）、招商蛇口
（深：００１９７９）、萬科Ａ（深：０００００２）等紛紛升停；白酒股強勁，五糧液
（深：０００８５８）等十餘股漲停，貴州茅台（滬：６００５１９）升幅達９﹒３％。
　　中信建投證券首席策略官陳果稱，今天會議對股票市場構成盈利與估值雙重利好，Ａ股主要
指數有望挑戰５月的年內高點。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５４５﹒３２　＋４﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０００﹒９５　＋３﹒６１　　　　５２４６﹒６９　　
　　上證Ａ股指數　　３１４５﹒５８　＋３﹒６２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８９１６﹒６５　＋４﹒４４　　　　６３７７﹒６６　　
　　深圳創業板指數　１７１４﹒１４　＋４﹒４２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２４７﹒４０　　＋１﹒７０　　　　　２﹒４６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２７﹒７１　＋３﹒５１　　　　　１﹒２０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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