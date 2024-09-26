《Ａ股焦點》中央要求努力提振資本市場，券商衝高，中銀證券漲停

《經濟通通訊社２６日專訊》中共中央政治局今日召開會議強調，要努力提振資本市場，大

力引導中長期資金入市；加上人行早前宣布創設兩項新的貨幣政策工具，均利好證券業。

券商下午跟隨大市狂歡，板塊目前漲５％，中銀證券（滬：６０１６９６）、天風證券

（滬：６０１１６２）、長江證券（深：０００７８３）及國海證券（深：０００７５０）漲停

，東方財富（深：３０００５９）漲１３﹒７％、中信證券（滬：６０００３０）、中信建投

（滬：６０１０６６）紛紛向上。

人行２４日宣布創設兩項新的貨幣政策工具支持股市發展。第一項是創設證券、基金、保險

公司互換便利；第二項是創設股票回購、增持專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供

貸款，用於回購和增持上市公司股票。

分析指出，對於高股息公司來說，分紅高，大股東通過「增持貸」「回購貸」獲得的收益也

有望增多，上市公司和大股東顯然會更願意回購增持。

股票回購增持專項再貸款，首期額度是３０００億元（人民幣．下同），人行將向商業銀行

發放再貸款，再貸款利率是１﹒７５％，商業銀行對客戶發放的貸款利率在２﹒２５％左右。粗

略算：一家股息率５％的上市公司，大股東如果借款２億元增持，貸款利率２﹒２５％，分紅到

帳１０００萬元，償還利息４５０萬元後，分紅淨得５５０萬元。（ｒｙ）



