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AH股新聞

26/09/2024 14:55

《Ａ股焦點》中央要求努力提振資本市場，券商衝高，中銀證券漲停

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中共中央政治局今日召開會議強調，要努力提振資本市場，大
力引導中長期資金入市；加上人行早前宣布創設兩項新的貨幣政策工具，均利好證券業。
　　券商下午跟隨大市狂歡，板塊目前漲５％，中銀證券（滬：６０１６９６）、天風證券
（滬：６０１１６２）、長江證券（深：０００７８３）及國海證券（深：０００７５０）漲停
，東方財富（深：３０００５９）漲１３﹒７％、中信證券（滬：６０００３０）、中信建投
（滬：６０１０６６）紛紛向上。
　　人行２４日宣布創設兩項新的貨幣政策工具支持股市發展。第一項是創設證券、基金、保險
公司互換便利；第二項是創設股票回購、增持專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供
貸款，用於回購和增持上市公司股票。
　　分析指出，對於高股息公司來說，分紅高，大股東通過「增持貸」「回購貸」獲得的收益也
有望增多，上市公司和大股東顯然會更願意回購增持。
　　股票回購增持專項再貸款，首期額度是３０００億元（人民幣．下同），人行將向商業銀行
發放再貸款，再貸款利率是１﹒７５％，商業銀行對客戶發放的貸款利率在２﹒２５％左右。粗
略算：一家股息率５％的上市公司，大股東如果借款２億元增持，貸款利率２﹒２５％，分紅到
帳１０００萬元，償還利息４５０萬元後，分紅淨得５５０萬元。（ｒｙ）
　

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