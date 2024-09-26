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26/09/2024 09:29

【人行操作】２９２０億１４天逆回購利率持平，淨回籠２３１６億

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，今日進行２９２０億元（人民幣．下同）１４
天期逆回購，中標利率持平１﹒８５％。
　　公開市場今日有５２３６億元逆回購到期，即今日淨回籠２３１６億元。
　　另外，人行今日開展２０２４年第九期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。本期操作量為
４７﹒５億元，期限３個月。（ｊｑ）

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