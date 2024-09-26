【政治局會議－解讀】機構：政治局加急開會，料更多刺激政策出台

《經濟通通訊社２６日專訊》中共中央政治局今日召開研究經濟工作的會議，要求加力推出

增量政策，保證必要的財政支出，努力完成全年經濟社會發展目標任務。《路透》引述分析指出

，中國經濟下行壓力日益沉重，令實現全年５％左右的經濟增速目標面臨挑戰；高層的擔憂也在

加深，繼周二（２４日）三大金融監管部門意外送出刺激政策「大禮包」後，政治局也罕見於９

月召開會議。

值得注意的是，今次政治局會議明確提出要促進房地產市場止跌回穩，並要努力提振資本市

場，還要幫助企業渡過難關。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，此會議的表態意味著中

國宏觀政策出現戰略性轉變，從零敲碎打轉向一攬子方案；如果財政力度實質性加大、政府支出

有所增加，可能足以扭轉企業信心、市場人氣和經濟活動，追上潛在的趨勢水平。ＩＮＧ大中華

區首席經濟學家宋林則稱，預計很快會看到財政刺激措施的出台。



＊渣打丁爽：料進一步放寬國債和專項債使用範圍＊



渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽並預計，房地產方面料也會迎來更多支持性舉措。丁

爽又指，會議提到「要保證必要的財政支出」，但目前稅收減少、土地收入大降，政府財力有限

，要尋找新的資金來源，關注下一步是否會調整預算、增發國債，或者提高國有資本上繳利潤的

比例，來保證財政支出。會議還提到要「發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債」，丁爽

預計後續很可能進一步放寬國債和專項債的使用範圍，因為現在債券的使用限制還比較多，滿足

條件的項目少，資金用不下去。



＊政治局罕見９月開會，衝刺年度ＧＤＰ增長目標＊



按照慣例，中共中央政治局通常會在每年４月底、７月底、１０月底召開會議研究經濟議題

，然後在１２月中旬左右再度召開研究經濟工作的會議，定調次年經濟工作的主基調，緊接其後

的中央經濟工作會議則會進一步細化部署次年經濟工作重點任務。

如是金融研究院在報告中稱，「召開時間不平常，要麼是加開，要麼是大幅提前」，考慮到

國慶節假期等問題，可以猜測，這次會議很可能是在下月的會議前加開的會議，或至少是將下月

的會議緊急提前到９月，「為的大概率是防範經濟顯著下行問題於未然」。該研究院並指出，本

次加急會議的目的是趕在四季度開始前，提前規劃一攬子政策，以對沖經濟下行趨勢，為最終衝

刺年度ＧＤＰ增速５％左右的目標做準備。

