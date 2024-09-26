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AH股新聞

26/09/2024 17:13

中國財政部於巴黎成功發行２０億歐元主權債，認購倍數超８倍

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國財政部已於法國時間９月２５日在巴黎成功簿記發行了
２０億歐元主權債券。其中，３年期１２﹒５億歐元，發行利率為２﹒５１７％；７年期７﹒５
億歐元，發行利率為２﹒７３８％。總申購金額１６２億歐元，是發行金額的８﹒１倍。
　　財政部指，其中亞洲、歐洲、中東、離岸美國投資者分別佔比５１％、３６％、５％、８％
，主權及超主權、銀行、保險、基金資管類投資者分別佔比２６％、５１％、４％、１９％。此
次發行的債券全部託管在香港金管局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ），隨後將在香港聯合交易
所和巴黎泛歐交易所上市。
　
＊滙豐中國：認購踴躍印證中國資產對全球投資者吸引力＊
　
　　據《財聯社》報道，多家市場機構認為，本次發行將有利於繼續完善中國歐元主權債券的收
益率曲線，為中資企業進行歐元融資提供更好的定價參考，並拓寬中國融資渠道，優化外債結構

　　滙豐銀行（中國）有限公司環球銀行總監唐臻怡表示，此次發行正逢歐元開始進入寬鬆周期
，從發行時間來看，選擇了理想的時間窗口。發行最終獲得了市場的積極反饋和投資者的踴躍認
購，這進一步印證了中國資產對全球投資者的吸引力，也將有助於繼續完善中國歐元主權債券的
收益率曲線，為其他中資發行人的歐元融資提供定價參考。（ｓｌ）

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