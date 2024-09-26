《中國要聞》于東來回應胖東來不再調改幫扶企業：只是不派員到店

《經濟通通訊社２６日專訊》有「超市界海底撈」之稱的河南知名連鎖超市胖東來，近年先

後幫助湖南本土超商巨頭步步高（深：００２２５１）及內地商超巨頭永輝超市

（滬：６０１９３３）調整改革管理模式、商品結構等，成效可喜，但胖東來董事長于東來早前

在一場活動中表示將停止幫扶企業，引起輿論熱議。于東來今日（２６日）凌晨親上社交媒體以

個人帳號回應稱，「幫扶企業行動、幫扶聯商學員和永輝步步高還將持續兩年左右時間，這些企

業基本都能自己進行調整！為了胖東來員工正常的工作和生活、胖東來只是不再派團隊到新的企

業進行幫扶」。

據了解，于東來有關言論出自胖東來微信公眾號「胖東來商貿集團」今年６月發布的

２０２４年聯商總裁班第二期相關視頻。在視頻中，于東來談到調改企業時表示，「今年是奉獻

的一年，等到明年，堅決要回到正常，最低１０月底，要快的話到９月底，我們就收兵，再調改

企業，一個也不調。方法都告訴你們了，你們自己去學。所有的技術你們想學都可以告訴你們，

但是不要讓我再去你們的企業了」。

內媒《大河報》昨曾致電胖東來官方電話，接線的工作人員確認有此事，稱今年的調改到９

月底、１０月初就結束，「今年就不再調改了。因為我們還有自己的門店，我們都是從自己的門

店抽調人手過去幫忙（調改），我們也要保證這些抽調人員的正常休息，後期也要安排他們休假

」。至於明年及以後胖東來是否還會安排對其他企業的調改幫扶，該工作人員稱，以後再看情況

，目前不太確定。（ｓｌ）

