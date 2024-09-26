【提振內房】銀行界料存量房貸利率下調最快十一假期後落地

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行日前宣布下調存量房貸利率，預計平均降幅０﹒５個

百分點左右。據《新京報．貝殼財經》引述銀行內部人士稱，目前銀行正在等待金融監管部門具

體實施細則，並進行設備調試；還有銀行人士預計，存量房貸利率調整最快在十一假期之後落地

。

報道引述北京白領王麗稱，如果房貸利率下降，「我想先跟朋友去吃頓大餐，給家裏添置一

些實用的新家具」。業主陳怡亦稱，原本還想提前還房貸，存量房貸利率即將下降的消息出來後

，基本打消了這個念頭。陳怡透露，其第二套房產的貸款利率目前還高達５％左右，「如果真能

把我二套房貸款利率調多降一些，我都計劃出去旅行了」。

據人行測算，本輪存量房貸利率調整將惠及５０００萬戶家庭、１﹒５億人口，平均每年減

少家庭的利息支出總數大概１５００億元（人民幣．下同）左右。上海易居房地產研究院副院長

嚴躍進則計算，若按人行所述「平均降幅０﹒５個百分點」計算，１００萬元貸款本金、３０年

等額本息的還貸方式，月供可以減少３００元。



＊建行被誤報已調整存量房貸利率＊



另外，有內媒指建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）２４日發布了存量住房貸款

利率調整客戶問答，稱該行將於２５日對符合調整條件的存量住房貸款進行統一批量調整，調整

後的利率當日立即生效。不過，相關媒體事後將報道刪除。而在去年９月２４日，建行曾發布關

於存量首套住房貸款利率批量調整的相關問答。人行、金監總局在去年８月底宣布，符合條件的

存量首套住房貸款，自９月２５日起，可由借款人主動向承貸銀行提出申請降低利率。（ｓｌ）

