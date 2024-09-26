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AH股新聞

26/09/2024 11:12

【提振內房】銀行界料存量房貸利率下調最快十一假期後落地

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行日前宣布下調存量房貸利率，預計平均降幅０﹒５個
百分點左右。據《新京報．貝殼財經》引述銀行內部人士稱，目前銀行正在等待金融監管部門具
體實施細則，並進行設備調試；還有銀行人士預計，存量房貸利率調整最快在十一假期之後落地

　　報道引述北京白領王麗稱，如果房貸利率下降，「我想先跟朋友去吃頓大餐，給家裏添置一
些實用的新家具」。業主陳怡亦稱，原本還想提前還房貸，存量房貸利率即將下降的消息出來後
，基本打消了這個念頭。陳怡透露，其第二套房產的貸款利率目前還高達５％左右，「如果真能
把我二套房貸款利率調多降一些，我都計劃出去旅行了」。
　　據人行測算，本輪存量房貸利率調整將惠及５０００萬戶家庭、１﹒５億人口，平均每年減
少家庭的利息支出總數大概１５００億元（人民幣．下同）左右。上海易居房地產研究院副院長
嚴躍進則計算，若按人行所述「平均降幅０﹒５個百分點」計算，１００萬元貸款本金、３０年
等額本息的還貸方式，月供可以減少３００元。
　
＊建行被誤報已調整存量房貸利率＊
　
　　另外，有內媒指建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）２４日發布了存量住房貸款
利率調整客戶問答，稱該行將於２５日對符合調整條件的存量住房貸款進行統一批量調整，調整
後的利率當日立即生效。不過，相關媒體事後將報道刪除。而在去年９月２４日，建行曾發布關
於存量首套住房貸款利率批量調整的相關問答。人行、金監總局在去年８月底宣布，符合條件的
存量首套住房貸款，自９月２５日起，可由借款人主動向承貸銀行提出申請降低利率。（ｓｌ）

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