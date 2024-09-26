《汽車新勢力》廣汽馮興亞：要與華為深入合作，資金用於核心基礎

《經濟通通訊社２６日專訊》２０２４年《財富》世界５００強峰會今日在廣州舉行。據《

新浪財經》報道，廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）總經理馮興亞在演講中談到與

華為的合作時指出，廣汽與華為的合作是戰略性和全面的，接下來還要深入合作，強調廣汽「一

定是要加強對外合作，把企業有限的錢用在真正決定競爭能力的核心基礎上」。

廣汽傳祺與華為昨發布傳祺華為聯合創「新」計劃首個合作成果－－全新概念車「

１Ｃｏｎｃｅｐｔ」，並指「１Ｃｏｎｃｅｐｔ」概念車及未來雙方合作車型，都將搭載華為乾

崑智駕、華為鴻蒙座艙等科技。廣汽傳祺同場發布最新一代新能源技術－－廣汽超級增程，系統

地解決發動機頻繁啟停、饋電油耗高、饋電動力不足的問題。

另外，對於有曾有傳統車企認為與華為合作是「出賣靈魂」，自己只剩軀體，因華為對信息

技術有充分優勢，馮興亞表示，所謂「靈魂論」與一項技術發展的階段性相關聯，而一項技術是

靠自研掌握核心能力，還是靠社會採購實現，也要看其對競爭格局的掌控力和經濟性。

馮興亞指，前幾年，智能網聯、智慧技術的核心對整車的競爭至關重要，說它是企業的靈魂

毫不為過，但今天再看，至少有些技術已經打開了神秘面紗，「比如自動駕駛技術，我現在判斷

，自動駕駛技術不是靈魂，因為自動駕駛技術可以通過供應模式實現，也可以通過自主研發實現

，這一點是非常重要的變化」。（ｓｌ）



