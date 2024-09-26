【ＦＯＣＵＳ】新世界換帥難改「泵水」，家族傳承「千古難題」

【ＦＯＣＵＳ】Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ、柏傲莊╱柏蔚森、香港財富傳承學院、

Ｓａｎｄｂｏｘ「虛擬地主」……贏盡鎂光燈，卻難逆盈警。隨著新世界發展（０００１７）周

四開市前宣布停牌，幾坐實「撤換ＣＥＯ鄭志剛

」的傳聞，惟即使有政商人脈甚廣的新帥坐鎮，亦須直面「泵水」救急挑戰，更無消弭家族企業

接班傳承的「千古難題」。



＊傳聞前股價八連升，鄭志剛媒體寵兒＊



香港四大豪門之一新世界「接班人」誰屬，早在去年１１月人稱「純官」的新世界主席鄭家

純

，發聲指「若沒有適合的家族成員，可以向外招聘」就愈顯撲朔迷離。而長子鄭志剛旗下新世界

發展８月３０日發盈警，全財年預虧１９０億至２００億年的次日，三子鄭志亮獲委任為家族私

人投資旗艦周大福企業聯席ＣＥＯ，更添懸念。

一周多前股價低見上市以來新低（６﹒２元）的新世界，過去８個交易日愈升愈有，到昨日

傍晚終傳ＣＥＯ擬易人，再顯「春江鴨」功力。

身兼多個公職、在微博擁有逾百萬粉絲的鄭志剛，可謂媒體寵兒。無論是２０２０年的大圍

站上蓋項目柏傲莊榮膺９７後新盤收票王，還是２０２１年向區塊鏈Ｔｈｅ Ｓａｎｄｂｏｘ平

台投資５００萬美元購得最大宗虛擬土地；無論是去年出任香港財富傳承學院主席，豪言令香港

成為全球家辦首選目的地，還是一手創設的Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ上月多啦Ａ夢巡展成為全城熱話

……都足見其創意本色。



＊錯判地產形勢，啟德「執平貨」損手＊



不過，要在鎂光燈聚焦下保持清醒、看清大勢殊不容易，此從新世界２０２１年底夥同遠東

發展（０００３５）「執平貨」７９﹒５億購佳兆業啟德地塊，以及２０２２年下半年判斷先後

判斷內地房地產市場探底，預告斥資百億在一線城市拿地即可見一斑。

盡管啟德的柏蔚森項目主打「森林浴」靈感，但實際平均呎價（約１８２００元）遠低於成

本回收價（約２４９００元），且錄該區域８年最低；假設三期１３０５伙單位銷售均價不變，

新世界的潛在損失料逾１７億元。而截至８月底，全部單位僅售出不到四分一（２４％），而啟

德下半年待售新單位高達９０００伙，勢增其賣樓套現難度。

除了錯判地產，新世界近年投資版圖急速擴張，涉足新能源車（如小鵬）、醫藥（如華領醫

藥）、物流（如京東物流）、社媒（如小紅書）、旅遊（如Ｋｌｏｏｋ）、生活（日日煮）等，

甚至鄭志剛７月會見時任泰國總理賽塔時表示，有興趣探索泰國陸橋（ｌａｎｄ

ｂｒｉｄｇｅ）計劃。



＊家族企業均壽２４年，僅三成可傳二代＊



跑得太快本就增加跌倒風險，如看錯方向更易撞上南墻，相比華麗麗的噱頭，最靠譜的恐還

是張踏實的資產負債表。以此看，不難理解哇哈哈第二代接班人宗馥莉，何解上周於職工代表大

會宣布，今年分紅將基於個人職位績效，而非僅憑過往的資歷或等級來分配。再看休閒服飾家族

企業美特斯邦威（深：００２２６９），自第二代接班人胡佳佳２０１６年出任董事長後，７年

累虧近３２億元，創始人周成建（胡佳佳之父）年初再次出山。

更值警醒的是，據《中國家族企業生態４０年》數據，家族企業平均壽命為２４年，僅

３０％可傳至第二代。恒隆榮譽董事長陳啟宗甚至稱，家族財富傳承數代屬非常難得，若處理不

當最終只會引發子女互相爭鬥的局面。

眼下新世界換帥固然能短暫提升投資者對公司信心，但面對６月底資產負債比率高企

５６﹒４％，明年首季到期債務規模約６０億，且看新ＣＥＯ如何繼續「泵水」救急。

