【大國博弈】王毅見美國各界人士，指中美應彼此成就而非惡性競爭

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外交部網站發文指，外交部長王毅當地時間２５日在紐約

聯合國大會期間與美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國商會、阿斯彭學會、亞洲協

會、對外關係委員會的代表成員座談交流。

王毅表示，中美兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是惡性競爭；應該言

必信、行必果，而不是說一套、做一套。同中方對美政策保持穩定和連續性相比，美方對華卻常

常是兩種聲音、兩副面孔。根源在於美國一些人始終不能客觀看待和接受中國的發展。美方需要

認識到，中國也有發展的權利。中國的發展對美國、對世界都是機遇而不是挑戰。

王毅並指，中美關係是一個發展演進的過程，需要持續不斷地對話溝通，消除不必要的誤解

誤判。希望美國各界有識之士都能為此做出努力，樹立客觀理性對華認知，增進彼此理解信任，

為中美關係改善發展做出貢獻。



＊美方人士稱會不斷深耕和開拓中國市場＊



美方人士表示，美中關係對兩國和世界都至關重要，越是困難時刻，越需要加強面對面交流

。兩國元首舊金山會晤為穩定美中關係發揮了重要作用，期待雙方出台更多落實元首共識的具體

舉措，進一步便利人員往來，促進人文交流合作。美中經貿聯繫密切，不可能也不應該脫勾。美

國企業高度關注中國經濟形勢和中共二十屆三中全會制定的改革舉措，繼續看好中國未來，願抓

住機遇，不斷深耕和開拓中國市場。

文章提到，王毅同時回答了有關中國經濟、台灣問題、烏克蘭危機、中俄關係、南海問題、

朝鮮半島、人工智能的提問。（ｓｌ）

