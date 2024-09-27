【傾力救市】大力推動中長期資金入市，ＥＴＦ指數基金快速審批

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中央金融辦、中國證監會聯合印發意見，

大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點，努力提振資本市場。包括建

立ＥＴＦ指數基金快速審批通道，建立健全商業保險資金、各類養老金等中長期資金的三年以上

長周期考核機制。



＊鼓勵上市公司回購增持，建立ＥＴＦ指數基金快速審批通道＊



《關於推動中長期資金入市的指導意見》主要舉措包括：一是建設培育鼓勵長期投資的資本

市場生態。多措並舉提高上市公司質量，鼓勵具備條件的上市公司回購增持，有效提升上市公司

投資價值。嚴厲打擊資本市場各類違法行為，持續塑造健康的市場生態。完善適配長期投資的資

本市場基礎制度，完善中長期資金交易監管，完善機構投資者參與上市公司治理配套機制，推動

與上市公司建立長期良性互動。

二是大力發展權益類公募基金，支持私募證券投資基金穩健發展。加強基金公司投研核心能

力建設，制定科學合理、公平有效的投研能力評價指標體系，引導基金公司從規模導向向投資者

回報導向轉變，努力為投資者創造長期穩定收益。豐富公募基金可投資產類別，建立ＥＴＦ指數

基金快速審批通道，持續提高權益類基金規模和佔比。穩步降低公募基金行業綜合費率，推動公

募基金投顧試點轉常規。鼓勵私募證券投資基金豐富產品類型和投資策略，推動證券基金期貨經

營機構提高權益類私募資管業務佔比，適配居民差異化財富管理需求。



＊建立商業保險資金、養老金等三年以上長周期考核機制＊



三是著力完善各類中長期資金入市配套政策制度。建立健全商業保險資金、各類養老金等中

長期資金的三年以上長周期考核機制，推動樹立長期業績導向。培育壯大保險資金等耐心資本，

打通影響保險資金長期投資的制度障礙，完善考核評估機制，豐富商業保險資金長期投資模式，

完善權益投資監管制度，督促指導國有保險公司優化長周期考核機制，促進保險機構做堅定的價

值投資者，為資本市場提供穩定的長期投資。

《意見》表明主要目標是，經過一段時間努力，推動中長期資金投資規模和比例明顯提升，

資本市場投資者結構更加合理，投資行為長期性和市場內在穩定性全面強化，投資者回報穩步提

升，中長期價值投資理念深入人心。

