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AH股新聞

27/09/2024 09:25

《駐京專電》中澳第四次戰略經濟對話召開，加強宏觀經濟政策交流

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家發改委主任鄭柵潔２６日在北京與澳
大利亞國庫部部長查默斯共同主持召開第四次中澳戰略經濟對話。本次對話是繼２０１７年後首
次舉辦，重啟了雙方部長級戰略經濟對話溝通機制，聚焦加強中澳交流，促進有效、務實的經濟
合作。
　　官方新聞稿稱，雙方討論了全球宏觀經濟形勢、中澳各自增長前景和政策制定。雙方認為，
兩國經濟面臨新的挑戰和機遇，同意進一步加強宏觀經濟政策交流，就兩國及本地區互利共贏機
會進行信息分享。
　　雙方認為，中澳兩國經濟互補性強，並討論了吸引外資對建設更有效和更具韌性的經濟、促
進全球增長的貢獻。雙方部長分享了最新投資政策及在日益復雜的全球經濟環境中對投資的看法
。雙方致力於建立透明、高效的投資框架。
　
＊簽署諒解備忘錄，在各層面持續合作＊
　
　　新聞稿並稱，雙方認為，清潔能源在全球向低碳化、綠色化轉型中發揮著重要作用。兩國在
應對全球氣候挑戰方面發揮著關鍵作用，相關合作可互利互惠，並在全球範圍產生影響。雙方認
識到，技術與政策交流合作對實現各自氣候目標與可再生能源和低碳技術投資的重要性。
　　雙方共同簽署了有關諒解備忘錄，強調在各層面持續合作的意義，包括分享經濟政策知識和
經驗。諒解備忘錄將有助於促進雙方圍繞全球和區域宏觀經濟環境、中澳兩國經濟挑戰和政策制
定、財政政策及雙方感興趣的其他議題進行交流。
　　雙方同意每年舉行一次中澳戰略經濟對話，延續在貿易、投資、綠色低碳發展、宏觀經濟政
策、企業合作等領域的積極勢頭。澳方將於２０２５年主辦下一次戰略經濟對話。
　　此前，２０２４年６月１７日，中國國家發展改革委與澳大利亞國庫部代表在堪培拉共同簽
署了兩國政府間《關於中澳戰略經濟對話的諒解備忘錄》。

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