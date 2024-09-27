《駐京專電》國資委：五方面發力加大國資國企布局優化調整力度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院國資委今日召開國有企業改革深化

提升行動２０２４年第三次專題推進會。國務院國資委副主任王宏志在會上表示，要持續加大國

資國企布局優化調整力度，更好發揮國有企業戰略支撐作用。主要從五方面發力，一是推動戰略

性新興產業健康有序發展，二是充分發揮鏈長作用，三是積極用數智技術、綠色技術改造提升傳

統產業，四是突出主責主業、做強實業，五是加大戰略性重組、專業化整合和前瞻性布局力度。

王宏志表示，加大戰略性重組、專業化整合和前瞻性布局力度。圍繞新技術、新領域、新賽

道開展更多高質量並購，做好併購重組後整合融合，積極推動「兩非」「兩資」有序退出，完善

退出綠色通道，騰挪更多資源發展戰新產業、推動科技創新。

推動戰略性新興產業健康有序發展。要聚焦新一代信息技術、人工智能、航空航天等戰略性

新興產業和未來產業，不斷完善發展政策和治理模式，結合資源稟賦和產業基礎，因地制宜、因

企制宜發展戰新產業，防止過度競爭和「內卷」。

健全推動集成電路、工業母機、工業軟件等重點產業鏈發展的體制機制，加快打造自主可控

的產業鏈供應鏈，提升其韌性和安全水平。



