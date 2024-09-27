《打擊貪腐》最高檢對中海油集團原董事李勇決定逮捕

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》據最高人民檢察院消息，中國海洋石油集

團有限公司原黨組副書記、董事、總經理李勇涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送

檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對李勇作出逮捕決定。該案正在進

一步辦理中。

李勇２０１６年６月，李勇任中國海洋石油總公司總經理助理、中國海洋石油有限公司執行

副總裁，渤海石油管理局局長、黨委書記，中海石油有限公司天津分公司總經理。２０１７年３

月，他轉任中國石化集團公司副總經理，後於２０１９年４月任中石化黨組成員。２０２０年９

月，李勇回到中國海洋石油集團有限公司（２０１７年由中國海洋石油總公司更名而來），任副

董事長、總經理、黨組副書記。



＊大搞權錢交易，境內辦事、境外收錢＊



今年３月１５日，李勇官宣落馬，９月１１日被通報開除黨籍。經查，李勇喪失理想信念，

背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，多次接受供應商安排的宴請和打高爾夫

球活動；違背組織原則，在組織談話函詢時不如實說明問題，違規提拔調整干部；違規收受禮金

，接受可能影響公正執行公務的旅游安排，搞錢色交易；毫無紀法底線，肆無忌憚「靠石油吃石

油」，長期與不法商人勾肩搭背，大搞權錢交易，境內辦事、境外收錢，利用職務便利為他人在

業務代理、產品銷售、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

