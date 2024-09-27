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AH股新聞

27/09/2024 10:38

【傾力救市】政治局會議提出引資穩資，料有更具體穩外資政策出台

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中共中央政治局昨日召開會議提到，要加大引資穩資力度，抓
緊推進和實施製造業領域外資准入等改革措施，進一步優化市場化、法治化、國際化一流營商環
境。
　　中國社科院世界經濟與政治研究所副研究員潘圓圓表示，會議再次強調「加大引資穩資力度
」，說明中國積極擴大自主開放的態度，後續或將有更加具體的穩外資政策出台，包括放寬服務
業外資准入等，相關政策利好國內消費者，將為中國經濟發展帶來新動能。
　　對於引資穩資的具體措施，廣開首席產業研究院高級研究員羅奐劼表示，主要有五個方面的
措施。一是進一步擴大市場准入，包括合理縮減外商投資准入負面清單；開展放寬科技創新領域
外商投資准入試點；擴大銀行保險領域外資金融機構准入；拓展外資金融機構參與國內債券市場
業務範圍和深入實施合格境外有限合夥人境內投資試點等。二是擴大鼓勵外商投資產業目錄和外
資項目清單；落實稅收支持政策和加大金融支持力度；支持中西部和東北地區承接產業轉移等。
三是優化公平競爭環境，包括完善招標投標制度和公平參與標準制修訂等。四是暢通創新要素流
動，包括支持外商投資企業與總部數據流動等。五是完善國內規制，包括加強知識產權保護和積
極推進高標準經貿協議談判及實施等。（ｌｃ）

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