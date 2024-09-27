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AH股新聞

27/09/2024 14:07

【傾力救市】高盛預計今明兩年中國將有更多的寬鬆政策出台

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中共中央政治局會議昨日召開會議，提出要有效落實存量政策
，加力推出增量政策。高盛預計，今明兩年中國將有更多的寬鬆政策出台。今年四季度，存款準
備金將再下調２５個點子。如果美國聯儲局更激進地降息，將為人行提供更多的降息空間。
　　對於２０２５年，高盛預測將進行兩次２５個點子的準備金率下調和兩次２０個點子的政策
利率下調，以響應政治局對有力降息的要求。
　　在財政政策方面，高盛認為，政府將增加債券發行配額以支持支出，可能通過批准額外的超
長期中央政府特別債券（ＣＧＳＢ），或利用前幾年的未使用債券配額（至２０２３年底，估算
規模約為２﹒２萬億人民幣）。增加１－２萬億人民幣的超長期中央政府特別債券將是更有效的
選擇。
　　此外，高盛認為，２０２５年的財政赤字預計依然龐大，存在上行風險。在房地產領域，預
計將進一步放寬購房限制，繼續支持城市化政策，並加強住房去庫存的資金和措施。
　　消費方面，政府可能會增加對消費品以舊換新的資金支持，並提高低收入群體的社會福利。
高盛指出，儘管政策寬鬆力度加大，考慮到房地產持續下行和生產者價格指數通縮，對２０２４
年實際ＧＤＰ增長預測的上行風險有限，預計第四季度將實現增長改善。（ｌｃ）

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