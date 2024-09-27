《神州經脈》降準降息落地，滬指周升一成創１６年高，人幣續漲

《神州經脈》降準降息今日（２７日）落地，提振投資市場信心，滬綜指再起飛，今日收高

２﹒８９％，報３０８７﹒５３點，全日穩企三千關；深成指漲６﹒７１％，全天成交額近萬億

；創業板指飆１０％，創歷史單日最大漲幅。交易熱情空前高漲，但上交所今日出現交易延遲的

問題，雖公告稱緊急排查處理，但午後仍有不少投資人反映上交所部分股票無法成交、下單後無

法撤單。即便如此情況下，兩市成交仍突破１﹒４萬億元（人民幣．下同），創２０２１年９月

１日以來新高。

全周來看，繼周二（２４日）金融監管機構放出政策大禮包後，中央政治局罕見地在９月召

開會議部署經濟工作，強調加大政策調控，要求保證必要的財政支出，穩定房地產市場，充分顯

示出穩增長的堅定決心。在中央落猛藥下Ａ股強攻，一周升幅達１２﹒８％，創２００８年底以

來的十六年最大單周漲幅。高盛表示，期待已久的中國股市復甦可能終於到來，並看好其在１１

月和１２月成為投資者的熱門交易對象。

面對洶湧的結匯需求，大行積極出手緩和升勢。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高

開高走，盤中接近７關口，但隨後回吐部分漲幅，收報７﹒０１６０，較上個交易日４時３０分

收盤價升４０點子，四連升，續創去年５月１７日以來近一年半新高，全日在７﹒００４５至

７﹒０２０２之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０１０１，較上個交易日升２５３點

子，創去年５月１８日以來近一年半新高，上個交易日報７﹒０３５４。





＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行今日宣布調降存款準備金率０﹒５個百分點，同時將７天期逆回購操作利率下調

２０個基點，兌現行長潘功勝本周初降準降息承諾。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金

率約為６﹒６％。人行行長潘功勝日前表示，降準將向金融市場提供長期流動性約１萬億元。此

外，１４天期逆回購利率今日亦跟隨７天期逆回購利率下調２０個基點至１﹒６５％。



２﹒ 國家統計局公布，受去年同期高基數等因素影響，８月份，規模以上工業企業利潤同比下

降１７﹒８％，由７月增長４﹒１％轉負，結束連續４個月正增長，降幅為近一年半最大。１－

８月，全國規模以上工業企業實現利潤總額４６５２７﹒３億元，同比增長０﹒５％。１－８月

，規模以上工業企業實現營業收入８７﹒１０萬億元，同比增長２﹒４；發生營業成本

７４﹒３８萬億元，增長２﹒６％；營業收入利潤率為５﹒３４％，同比下降０﹒１０個百分點

。



３﹒ 外電引述消息人士稱，中國一線城市上海和深圳正計劃取消對個人和家庭購買房屋套數的

限制，預計這一政策將在未來幾周內宣布，以激發住房消費需求，提振低迷的房地產市場。北京

也計劃在多數區域分階段取消類似的購房限制，但東城和西城重點核心區除外，因為這兩個區承

擔著中央政務功能。對於上述消息，上海不動產登記中心及深圳１２３４５政務服務熱線相關工

作人員均表示，目前相關樓市限購政策未調整，仍維持原有政策。



４﹒ 據《路透》引述兩位消息人士報道，中國計劃推出新的財政刺激措施，其中包括發行約２

萬億元的特別國債，以應對通縮壓力和經濟增長放緩，務求實現全年增長目標。當中１萬億元特

別國債用於刺激消費，提高對消費品以舊換新、設備升級的補貼。部分資金還將向兩孩或兩孩以

上家庭提供每孩每月約８００元的補貼。另外１萬億特別國債則將幫助地方政府解決債務問題，

緩解去槓桿壓力。《路透》指國務院新聞辦公室和財政部暫未置評。



５﹒ 國務院新聞辦公室今日舉行新聞發布會，交通運輸部副部長李揚表示，經研判，今年國慶

假期公眾出行主要以外出旅遊和返鄉探親為主，預計全社會跨區域人員流動量將達１９﹒４億人

次，日均約２﹒７７億人次，比去年同期日均增長０﹒７％，比２０１９年同期日均增長

１９﹒４％。另外，今年國慶假期，七座或以下小型客車通行收費公路繼續執行免收通行費政策

，免費通行時段起止時間為１０月１日零時至１０月７日２４時。



６﹒ 淘寶宣布，今日起，消費者可以在淘寶使用微信支付結帳。《新京報．貝殼財經》記者實

測發現，消費者在完成商品選購後，在支付頁面選擇「微信支付」，即可順暢完成支付，全程體

驗與其他支付工具一致。但需要注意，淘寶方面表示，使用「微信支付」功能，需要更新至最新

版的淘寶ＡＰＰ。



７﹒ 中投公司今日發布《２０２３年度報告》。報告顯示，截至２０２３年底，中投公司總資

產達１﹒３３萬億美元，較２０２２年底增加近９２５億美元；淨利潤１０７８﹒６億美元，增

加近６１５億美元，增幅達１﹒３倍。截至２０２３年底，中投公司過去十年對外投資年化淨收

益率按美元計算為６﹒５７％，超出十年業績目標３１個基點。截至２０２３年底，中央匯金受

託管理的國有金融資本為６﹒４１萬億元人民幣，較年初增長９﹒４％。



８﹒ 合肥市聯合調查組昨晚通報對合肥三隻羊網絡科技有限公司直播帶貨中存在有關問題的調

查結果，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計６８９４﹒９１萬元，並責令暫停經營限

期整改，承擔相關法律責任。通報其中提到，關於「香港美誠月餅」，調查結果顯示，三隻羊公

司受廣州市美誠食品有限公司委託，直播推介「香港美誠月餅」時稱「香港美誠是一家專門做高

端月餅的大品牌，已經做了將近２０多年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構

成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。（ｓｌ）

