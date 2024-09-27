《鍾之日記》人行速降準，成交創紀錄

《鍾之日記》９月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中央本周傾力救市，人行迅速兌現承諾降準降息。著名對沖基金大鱷Ｄａｖｉｄ

Ｔｅｐｐｅｒ稱中國支持經濟力度出乎預期，呼籲買入一切中國相關資產，投資市場也「畀面」

，中港股市價量齊升。恒指今早一舉收復兩萬點，觸發大舉入市訊號，成交放量，恒指盤中高見

２０７４３點，刷新去年４月以來新高，全日收升７０７點或３﹒６％，報２０６３２點。

市場投資熱情被中央連環大招點燃，機構散戶全面進場，今日主板成交超４４５７億元破紀

錄，為港股史上成交最活躍的交易日。港交所（００３８８）受惠大升１１％，收報３０８﹒６

元，重上３００元關口。



＊政策護航，Ａ場成交１﹒４萬億＊



人行今日調降存款準備金率０﹒５個百分點，同時將７天期逆回購操作利率下調２０個基點

，兌現行長潘功勝本周初的降準降息承諾，進一步助力經濟復甦，努力完成全年經濟增長目標任

務。滬綜指今日收高２﹒８９％，報３０８７﹒５３點，穩企三千關；深成指漲６﹒７１％，全

天成交額近萬億；創業板指飆１０％，創歷史單日最大漲幅。

投資熱情空前高漲，但上交所今日出現交易延遲的問題，雖公告稱緊急排查處理，但午後仍

有不少投資人反映上交所部分股票無法成交。即便如此情況，兩市成交仍突破１﹒４萬億元人民

幣，創２０２１年９月１日以來新高。

全周來看，滬指升幅１２﹒８％，創２００８年底以來最大單周漲幅。高盛表示，期待已久

的中國股市復甦可能終於到來，並看好其在１１月和１２月成為投資者的熱門交易對象。



＊天量成交，券商狂歡＊



本輪政策組合拳除了降息降準外，還將創設兩項新的貨幣工具，包括證券、基金、保險公司

互換便利操作及股票回購增持專項再貸款，首期額度８０００億元人民幣。政治局會議強調，還

將多措並舉大力引導中長期資金入市。瑞銀表示，券商股會同時受惠內地的宏觀及資本市場支持

措施。

中資券商集體走強，中國銀河（０６８８１）及中金公司（０３９０８）均漲近１８％，中

信証券（０６０３０）收升１４﹒６％，中信建投（０６０６６）、光大證券（０６１７６）、

廣發証券（０１７７６）升約１１％。

瑞銀認為，行業正出現多項正面催化劑：協調政策支援，前所未有地宣布跨層次資本市場支

援措施，並加快同業併購以改善行業環境。在資產及財富管理，以及機構業務處有利位置的主要

券商，將最大可能受惠。



＊重任在肩，六大行跌＊



在一眾金融股狂飆之下，中資銀行反高潮，六大行全線跌，農業銀行（０１２８８）挫６％

，跌幅最大，建設銀行（００９３９）、郵儲銀行（０１６５８）挫３％、中國銀行

（０３９８）挫２﹒６％、工商銀行（０１３９８）及交通銀行（０３３２８）齊跌２％。

人行連環推出刺激措施助攻經濟增長，市場亢奮，但百業之母卻高興不起來，標普發表報告

直指，人行宣布的貨幣政策可能會給中資銀行的淨息差和按揭貸款質量帶來壓力。雖然存款準備

金率下調至少５０個基點將小幅緩解利潤率所受影響。靜態而言，這些政策可能導致銀行淨息差

下降約２０個基點。這可能導致中資銀行的資產回報率下降約１４個基點。平均存款利率需下行

約２５個基點，才能抵消影響。

人行回覆關於利率調整的提問時強調，近期發布的利率增量政策對銀行淨息差的影響總體保

持中性。總體來看，銀行的淨息差將保持基本穩定。

另外，中央有意增加六大國有銀行的核心一級資本，有分析指，增資背後原因也不單純是為

了維持派息，亦是可以讓銀行放更多的貸以配合未來進一步的寬鬆政策，也就是說國家任務還陸

續有來。這樣的話，中資銀行股會否再重上升軌呢？



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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