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AH股新聞

27/09/2024 09:27

【提振內房】中指院：預計未來一線城市的限購政策將優化調整

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中共中央政治局昨日召開會議提到，要促進房地產市場止跌回
穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，調整住房限購政策，降低存量房貸利率。
有專家表示，通常黨的重要會議不會對房地產市場運行提出具體要求。本次會議提出「要促進房
地產市場止跌回穩」，這是政治局會議時隔多年後首度明確提出有關房地產市場運行的政策要求
，顯示出中央對解決房地產問題的空前重視。
　　中指研究院政策研究總監陳文靜表示，會議提到的「嚴控增量、優化存量、提高質量」的要
求與此前「消化存量、優化增量」的提法有所不同，在增量上更加強調嚴格控制，這意味著未來
各地土地供應量、住房供應量等均將結合城市自身實際需要推進；在存量上進一步優化，對現有
的存量商品房進行升級改造、改規劃盤活利用等或將是重要方向；進一步提高商品房建設質量，
促進「好房子」建設的配套政策有望繼續落地。
　　對於住房限購政策調整，陳文靜表示，當前仍有限購政策的，僅有北京、上海、廣州、深圳
、天津和海南部分地區，預計未來這些地方的限購政策將進一步優化調整。這將有助於發揮大城
市的帶動效應，提振房地產市場信心。（ｌｃ）

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