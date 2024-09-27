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AH股新聞

27/09/2024 09:03

【傾力救市】中國據報今年發行約２萬億元特別國債提振經濟

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透》引述兩位消息人士報道，中國計劃推出新的財政刺
激措施，其中包括發行約２萬億元（人民幣．下同）的特別國債，以應對通縮壓力和經濟增長放
緩，務求實現全年增長目標。
　　消息人士指出，作為一攬子計劃的一部分，財政部擬發行１萬億元特別國債用於刺激消費。
發行特別國債所募集的部分資金，計劃用於提高對消費品以舊換新、設備升級的補貼。其中一位
消息人士說，部分資金還將向兩孩或兩孩以上家庭，提供每孩每月約８００元的補貼（不包括第
一個孩子）。
　　此外，中國政府還計劃通過單獨發行特別國債再籌集１萬億元，以此幫助地方政府解決債務
問題，緩解去槓桿壓力。消息人士稱，部分財政支持措施最早可能於本周公布。
　　《路透》指國務院新聞辦公室和財政部暫未置評。
　
＊消息稱中小企階段性補貼料增＊
　
　　中央政治局昨日召開會議，重申要努力完成全年發展目標任務，強調要發行使用好超長期特
別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。上述計劃中的增量財政政策應為決策層
提振經濟、實現全年增長目標所做的最新努力。
　　另一位消息人士提到，除了發行特別國債外，政府還計劃加大對中小企業的階段性補貼，如
稅費減免、就業補貼等，從而降低中小企業的經營成本。（ｒｙ）

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