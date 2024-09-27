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AH股新聞

27/09/2024 16:55

《中國要聞》國慶自駕將超８０％，親子遊成主力，跨省遊成主流

　　《經濟通通訊社２７日專訊》在今日的國新辦新聞發布會上，交通運輸部副部長李揚介紹，
即將到來的國慶黃金周假期全社會跨區域人員流動量將達到１９﹒４億人次，平均每天２﹒７７
億人次。比去年同期日均增長０﹒７％，比２０１９年同期日均增長１９﹒４％。
　　其中，國慶黃金周假期自駕出行的比例會非常高。預計國慶期間自駕出行比例將超過８０％
，達到１５﹒２６億人次。此外，２０％的出行將通過火車、飛機、輪船等營業性客運。
　　「客流的高峰期會拉長。」李揚介紹，預計去程的客流高峰會出現在１０月１日，返程的客
流高峰會在１０月５日之後逐步增加。去程高峰要比返程高峰會更集中。預計９月３０日，即假
期的前一天下午，出行需求會提前釋放，屆時路網交通的壓力就會比較大，希望廣大出行的朋友
們做好規劃，錯峰出行。
　　李揚介紹，國慶黃金周假期，中長途的出行需求會增加。預計國慶假期旅客的平均出行距離
會比今年中秋增加３成左右，出行的熱門通道主要集中在京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝
都市圈，同時各大城市進出城的高速公路、機場高速公路和通往熱門景區公路將出現短時的擁堵
情況。
　　交通運輸部預測，國慶黃金周假期國內國際的出行需求兩旺，親子遊成為今年國慶期間國內
遊的主力，跨省遊將成為主流，預計比較熱門的地區包括北京、山西、上海、江蘇、浙江、四川
、重慶以及新疆，周邊國家東南亞將成為跨國國際旅遊的熱門地區。
　　除了客運，國慶期間交通物流運輸將平穩運行。交通運輸部預計，公路上高速公路貨車的日
均流量將在５００萬輛到５２０萬輛左右，與２０２３年同期基本持平。（ｊｑ）

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