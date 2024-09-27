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AH股新聞

27/09/2024 16:55

《中國要聞》工信部：研究新能源汽車雙積分管理向碳排放管理轉變

　　《經濟通通訊社２７日專訊》２０２４世界新能源汽車大會（ＷＮＥＶＣ　２０２４）今日
在海南海口開幕。
　　工業和信息化部副部長辛國斌表示，工業和信息化部將進一步加強技術創新支持，加強動力
電池等新技術研發；研究雙積分管理政策向碳排放管理政策轉變；同時，鼓勵優勢企業兼並重組
，做大做強。
　　據了解，雙積分管理辦法最初發布於２０１７年，針對乘用車企業生產傳統能源乘用車的燃
料消耗量和新能源汽車情況，分別計算企業的平均燃料消耗量積分和新能源汽車積分。對於平均
燃料消耗量低和新能源汽車佔比高的乘用車生產企業，將獲得更好的積分表現，可按照一定的規
則開展積分轉讓或交易，從而取得收益。
　　據《人民政協報》今年４月的報道，全國政協委員、吉利控股集團董事長李書福指出，隨著
２０２３年新能源汽車新車產銷佔比均超過３０％，積分供需形勢發生較大變化，行業普遍認為
雙積分管理的促進作用正在減弱，不能解決中國汽車出口面臨的「碳關稅」等技術壁壘。為了維
持中國新能源汽車產業的國際領先地位，同時滿足國際碳排放政策要求，加快建設全國碳市場，
出台碳管理相關機制政策以及規範碳管理數字化平台，刻不容緩。（ｊｑ）

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