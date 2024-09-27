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AH股新聞

27/09/2024 09:27

【傾力救市】野村：北京似決心「火箭筒」刺激，根深蒂固問題待解

　　《經濟通通訊社２７日專訊》野村發表研究報告稱，從周二（２４日）一行一會一局公布的
貨幣信貸刺激措施、周四（２６日）中央政治局會議，以及外媒提及的財政支出措施看，北京似
乎終於下定決心要快速且連續地推出「火箭筒」刺激措施。
　　不過，報告指，不認為這是一個大轉變，因考慮到北京２月份曾花費近千億元人民幣購買
ＥＴＦ，多次降息，在大多數城市取消房地產限購，嘗試經營性物業貸款管理滿足房企合理融資
需求等，但由於強勁的逆風、螺旋下行惡性循環，這些零星的努力並沒有成功。
　　報告認為，今次政治局會議時間具有特殊性，焦點完全集中在經濟問題上，而經濟問題通常
是在４月、７月和１２月舉行的會議上討論。這一不尋常的時機可能顯示，強烈的緊迫感來阻止
日益惡化的增長放緩和資產價格下跌。
　　隨著拯救經濟和拯救股市、樓市變得政治正確，報告相信，各級官員可能會加入這股潮流以
顯示他們的忠誠。因此，各部委和地方政府將在未來幾周和幾個月內宣布更多支持措施。
　　然而，報告建議投資者保持謹慎，尤其是在多頭市場可能再持續幾周之後，以及金融專家加
大對財政刺激的呼聲之際。原因包括，「震懾」性措施可能旨在刺激市場並提振信心，但最終北
京仍需出台深思熟慮的政策來解決很多根深蒂固的問題，特別是如何穩定進入第四年收縮的房地
產行業。
　　報告最後指，增量刺激的規模可能會限制在年度ＧＤＰ的３％，市場應更重視刺激的具體內
容。如果設計不當，倉促實施的刺激計劃即使看似規模很大，也可能對經濟增長產生緩慢而有限
的影響。（ｊｙ）

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