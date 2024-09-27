《中國監管》三隻羊直播虛假宣傳被罰６８９５萬，暫停經營並整改

《經濟通通訊社２７日專訊》合肥市聯合調查組昨日（２６日）晚間披露對合肥三隻羊網絡

科技有限公司（以下簡稱三隻羊公司）直播帶貨中存在有關問題的調查結果，擬決定對三隻羊公

司沒收違法所得、罰款共計６８９４﹒９１萬元（人民幣．下同），並責令暫停經營限期整改，

承擔相關法律責任。



＊帶貨香港美誠月餅的相關行為構成虛假宣傳＊



９月１９日，合肥市成立聯合調查組，針對近期網絡反映的合肥三隻羊公司直播帶貨中存在

的有關問題開展調查。其中關於「香港美誠月餅」「澳洲谷飼牛肉卷」方面，調查結果顯示，三

隻羊公司受廣州市美誠食品有限公司委托，直播推介「香港美誠月餅」時稱「香港美誠是一家專

門做高端月餅的大品牌，已經做了將近２０多年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣

點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。

三隻羊公司受湖北鮮多裕網絡科技有限公司（以下簡稱鮮多裕公司）委托，直播推介「澳洲

谷飼牛肉卷」，鮮多裕公司提供的推介信息宣稱該產品為原切肉。三隻羊公司在未獲取原切肉檢

測報告的情況下，仍根據鮮多裕公司提供的信息進行推介。鮮多裕公司實際發貨的肉品為調制肉

。上述行為構成虛假的商業宣傳。

關於帶貨「御徽緣梅菜扣肉」的調查結果顯示，三隻羊公司受湖北小橙優選科技發展有限公

司（以下簡稱小橙優選）委托，直播推介「御徽緣梅菜扣肉」。該產品係小橙優選從安徽東輝食

品科技有限公司（以下簡稱東輝公司）採購。小橙優選向三隻羊公司提供的推介信息稱產品原料

為五花肉，直播內容與推介信息一致。小橙優選和東輝公司合同約定「應使用五花肉制作梅菜扣

肉」，並派員在東輝公司駐場品控。三隻羊公司通過查驗資質、查看檢測報告、樣品試吃、現場

檢查等方式進行核驗。

聯合調查組對東輝公司、小橙優選相關人員進行了詢問，被詢問人均確認「御徽緣梅菜扣肉

」原料為五花肉。經查證財務賬目，小橙優選按照以五花肉為原料的梅菜扣肉價格支付貨款。結

合證人證言、視頻資料、賬目清單等，證實小橙優選提供的「御徽緣梅菜扣肉」原料為五花肉。

關於帶貨「兔年生肖茅台酒」的調查結果顯示，三隻羊公司與杭州玖到家貿易有限公司、四

川易玖電子商務有限公司、浙江紫氣東來貿易有限公司（以下簡稱委托方）簽訂《網絡推廣服務

框架合同》，約定三隻羊公司為委托方直播推介「兔年生肖茅台酒」，明確三隻羊公司僅為委托

方提供直播推介服務，委托方負責發貨並保證商品質量。三隻羊公司在直播中，根據委托方提供

的信息推介商品。針對網上關於部分發貨商品與正品不符的信息，因發貨方在外市，按照地域管

轄原則，將相關線索移送發貨方所在地相關部門核查處理。

最終，合肥市聯合調查組擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計６８９４﹒９１萬元

。針對三隻羊公司直播帶貨中存在的相關問題，責令暫停經營限期整改，承擔相關法律責任。對

在工作過程中失察失職的單位和相關人員，紀檢監察部門將立案調查，依法依規嚴肅處理。



＊抖音公告停播三隻羊，三隻羊稱全面開展內部整頓＊



同日，抖音電商安全中心發布關於「三隻羊」的處罰公告。公告稱，自９月２１日起，平台

已對「三隻羊」旗下賬號進行停播處理，後續將進一步敦促其積極整改，妥善解決相關消費者的

售後賠付事宜。

當晚，合肥三隻羊網絡科技有限公司發布致歉聲明。聲明稱，近期有關該公司在直播中虛假

宣傳誤導消費者的問題，引起社會的關注，公司對此誠懇致歉。

該公司全面接受聯合調查組的調查處理意見和處罰結果，並願承擔相關法律責任。公司將按

照相關法律法規，全面開展公司內部整頓，依法經營，切實保護消費者合法權益。

據悉，「三隻羊」與抖音頭部主播小楊哥（張慶楊）這場網絡鬧劇始於８月３１日與快手頭

部主播辛巴的隔空嘴架。隨著雙方互相扯皮，網絡熱度愈演愈烈，網友也相繼提出對「三隻羊」

直播間「香港美誠月餅」「澳洲谷飼牛肉卷」「兔年生肖茅台酒」等產品的質疑。

據《第一財經》，近一個月時間，數據分析服務平台「蟬媽媽」數據顯示，小楊哥粉絲量由

約１﹒２億跌至約１﹒１６億，累計開播４場，未發布新視頻，粉絲量減少３５６﹒７萬。直播

帶貨主賬號「三隻羊網絡」近３０日累計銷售額達２５００萬至５０００萬，累計銷量達１０萬

至２５萬，累計開播５８場，發布新視頻７９條，粉絲量減少２２萬，近６日均未開播。

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