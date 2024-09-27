《中國要聞》浙江婚假延長至１３天，不執行的單位最高處５萬罰款

《經濟通通訊社２７日專訊》《浙江省婚假規定》（以下簡稱《規定》）今日經省十四屆人

大常委會第十二次會議表決通過，其中明確，依法辦理結婚登記的職工，享受婚假１３天。

此前浙江執行的婚假規定，是１９８０年原國家勞動總局、財政部製定的《關於國營企業職

工請婚喪假和路程假問題的通知》，該文件明確婚假為１至３天。

《規定》明確，國家法定休假日、休息日不計入婚假，休婚假的工資、獎金和其他福利待遇

照發。職工選擇休婚假的，應當自登記結婚之日起一年內休婚假，確因工作需要，不能在一年內

休婚假的，經用人單位和職工協商，可以延後半年休婚假。在休假方式上，職工經與用人單位協

商，可選擇一次性休完或分段休假。

此外，根據《規定》，職工在本規定施行之日前登記結婚未滿一年，未休婚假的，按照本規

定執行；已休婚假的，可以按照本規定補足婚假。

如存在違反規定行為的，《規定》明確了罰則。國家機關、事業單位以及其他參照公務員法

管理的用人單位，逾期不改正的，對負有責任的領導人員和直接責任人依法給予處理；其他用人

單位，如果拒不改正或者情節嚴重的，處５０００元以上５００００元人民幣以下罰款。

據了解，不同省份對婚假的規定差別較大。例如，山西、甘肅兩省的婚假長達３０天；吉林

、福建、重慶、青海等地的婚假為１５天；而廣東、廣西等地區的婚假最短，只有３天。最長與

最短的婚假之間，相差了１０倍。

據此前《南方都市報》引述西南財經大學社會發展研究院院長楊海洋稱，延長婚假在全國推

廣普及，還需要一系列配套政策。比如對於生育多孩的夫婦，國家可以給予相應的生育津貼、購

房補貼，或者通過減免個稅、優惠稅率來加強稅收支持。另外，在用人單位勞動規章制度方面，

也需要加強婚假、女性產假、男性陪產假等方面的保障措施。（ｊｑ）

