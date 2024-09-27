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AH股新聞

27/09/2024 14:47

《中國要聞》滴滴：打車和加油高峰提前至３０日，發４億司機補貼

　　《經濟通通訊社２７日專訊》滴滴出行今日宣布，為更好保障十一假期出行，滴滴上線「一
個滴滴、暢行十一」活動，還將在北京等地組建保障車隊方便乘客出行。同時，面向司機發放４
億元人民幣補貼、上線十重獎勵。平台將繼續在十一長假期間試行收取節假日司機服務費，為司
機增加收入補充。
　　滴滴出行預測，９月２９日起，前往機場、火車站等大型交通樞紐的打車需求將顯著上漲，
於９月３０日達到峰值。
　　具體來看，十一假期前最後一天的打車高峰將提前至上午１１時，並預計將持續至晚上２１
時，其中１６時３０分至１９時將是打車需求最旺盛的時段，當日打車需求相比平時將上漲約
５８％。在假期內，預計打車早高峰將出現在９時３０分至１２時，較日常推遲兩小時以上，而
休閒娛樂類打車需求將在１０月１日迎來峰值。節後返程高峰時段也將較中秋假期延長，預計
１０月７日自１２時至２０時將迎來持續約８小時的打車需求高峰。
　　此外，滴滴出行旗下平台滴滴加油預測，加油高峰將提前至９月３０日，預計持續３天，將
出現４個加油高峰時段，分別是９月３０日１４時－２１時，１０月１日８時－１１時、１４時
－１６時，１０月２日９時－１０時。成都、佛山、汕頭、深圳、東莞、重慶等地的加油需求將
在假期間顯著增加。（ｊｑ）

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