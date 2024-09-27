  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

27/09/2024 09:29

《Ａ股行情》人行降準降息，滬綜指高開１﹒６％企穩三千

　　《經濟通通訊社２７日專訊》一如早前預告，人民銀行今早宣布下調存款準備金率０﹒５個
百分點，並調降７天期逆回購利率２０個基點。政治局昨日開會作出一系列部署，顯示出決策層
在支持經濟增長方面的決心及緊迫性，而降準降息超預期火速落實再刺激滬深股市，滬綜指高開
１﹒６％，報３０４９﹒１點，深成指高開２﹒０６％，創業板指亦高開２﹒１７％。
　　繼周二（２４日）金融監管祭出政策「組合拳」後，市場分析認為需要更多財政政策與之配
合實施，才能提升市場對中國宏觀經濟的預期。《路透》引述消息人士稱，中國財政部正醞釀推
出新的財政刺激措施，包括發行約２萬億元（人民幣．下同）特別國債，其中１萬億元主要是用
於刺激消費。Ａ股白酒、食品飲料等消費板塊，開盤走強。
　　當局傾力救市，投資市場看法轉正面。高盛指本輪寬鬆可以看出政策制定者關注經濟增長和
市場，足以催化一輪政策引發的反彈，當前類似２０２４年４月的市場戰術性復甦條件已經具備
。高盛認為，相對於Ａ股，港股的盈利修正更為強勁，並建議投資者戰術性投資中國股票。
　　另外，人行今日進行３３３０億元１４天期逆回購，中標利率跟隨人行下調７天逆回購利率
，同步降２０基點，為１﹒６５％，公開市場有５７１９億元逆回購到期，即今日淨回籠
２３８９億元。（ｒｙ）

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金