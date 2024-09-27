《Ａ股行情》人行降準降息，滬綜指高開１﹒６％企穩三千

《經濟通通訊社２７日專訊》一如早前預告，人民銀行今早宣布下調存款準備金率０﹒５個

百分點，並調降７天期逆回購利率２０個基點。政治局昨日開會作出一系列部署，顯示出決策層

在支持經濟增長方面的決心及緊迫性，而降準降息超預期火速落實再刺激滬深股市，滬綜指高開

１﹒６％，報３０４９﹒１點，深成指高開２﹒０６％，創業板指亦高開２﹒１７％。

繼周二（２４日）金融監管祭出政策「組合拳」後，市場分析認為需要更多財政政策與之配

合實施，才能提升市場對中國宏觀經濟的預期。《路透》引述消息人士稱，中國財政部正醞釀推

出新的財政刺激措施，包括發行約２萬億元（人民幣．下同）特別國債，其中１萬億元主要是用

於刺激消費。Ａ股白酒、食品飲料等消費板塊，開盤走強。

當局傾力救市，投資市場看法轉正面。高盛指本輪寬鬆可以看出政策制定者關注經濟增長和

市場，足以催化一輪政策引發的反彈，當前類似２０２４年４月的市場戰術性復甦條件已經具備

。高盛認為，相對於Ａ股，港股的盈利修正更為強勁，並建議投資者戰術性投資中國股票。

另外，人行今日進行３３３０億元１４天期逆回購，中標利率跟隨人行下調７天逆回購利率

，同步降２０基點，為１﹒６５％，公開市場有５７１９億元逆回購到期，即今日淨回籠

２３８９億元。（ｒｙ）

