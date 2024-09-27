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AH股新聞

27/09/2024 10:49

《Ａ股行情》滬深兩市成交超七千億，上交所、券商交易系統現延遲

　　《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股久違連日大漲，投資者蜂擁入市，滬深兩市成交放量，目
前已達７６００億元（人民幣．下同），其中深交所近５０００億元，上交所逾２５００億元。
上交所承認交易系統出現延遲現象，該所公告指已關注到今日開盤後本所股票競價交易出現成交
確認緩慢的異常，正在就相關原因進行排查。
　　此外，內媒亦發現，上午多家炒股軟件崩了，不少投資者反饋券商交易出現延遲問題。同花
順回應稱，目前正根據客戶反應的開戶證券公司進行排查，還不能確定是哪一方的問題，已在緊
急處理了。國信證券回應，今天上午開盤初期個別站點短暫存在查詢時延現象，公司已第一時間
引導客戶切換站點並同步完成系統恢復，目前系統正常。
　　滬綜指目前升１％，報３０３１﹒０４點，深成指漲５﹒３％，創業板飆８﹒２％。
　　成交大增，券商股受惠集體漲，國海證券（深：０００７５０）、天風證券
（滬：６０１１６２）漲停，東方財富（深：３０００５９）升逾１１％，財達證券
（滬：６００９０６）升８﹒４％，中銀證券（滬：６０１６９６）升６﹒６％，長江證券
（深：０００７８３）、廣發證券（深：０００７７６）及華林證券（深：００２９４５）均升
逾４％。（ｒｙ）

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