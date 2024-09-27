《Ａ股行情》滬指半日漲２％深成指飆６％，蜂擁入市成交逼近萬億

《經濟通通訊社２７日專訊》人行一如早前承諾正式降準降息，政治局會議也提到要努力提

振資本市場，大力引導中長期資金入市；中央金融辦、中證監跟進印發意見，提出包括建立

ＥＴＦ指數基金快速審批通道、鼓勵上市公司回購增持等措施。滬深股市今日繼續上行，穩守

３０００點，可能是股民忙解套，長線投資要掃貨，兩市成交放量，半日交易額已達９４６６億

元（人民幣．下同），較上個交易日大增３９８０億元或７３％。

滬綜指半日收漲２﹒１４％，報３０６５﹒２９點，深成指漲６﹒３７％，創業板指更飆

９﹒３３％。兩市共４９５９隻個股上漲，８２隻個股漲停。

值得留意的是，早間上交所交易系統延遲現象。對此，上交所發聲明稱，今日開盤後本所股

票競價交易出現成交確認緩慢的異常，上交所第一時間關註到問題，並就相關原因進行排查。

板塊概念方面，日用白酒等消費股、房地產、券商漲幅靠前，僅銀行板塊逆勢下跌。舍得酒

業（滬：６００７０２）、古井貢酒（深：０００５９６）、瀘州老窖（深：０００５６８）及

五糧液（深：０００８５８）升停封板；地產方面，城投控股（滬：６００６４９）、華僑城Ａ

（深：００００６９）、金地集團（滬：６００３８３）、萬科Ａ（深：０００００２）等漲停

。

人行降準，銀行雖獲放水，但同時也是支持各行各業融貸的核心力量，未來經營壓力有待觀

察，板塊逆勢調整，六大行有五間跌超３％，其中農業銀行（滬：６０１２８８）、工商銀行

（滬：６０１３９８）跌近３﹒９％最傷。（ｒｙ）

