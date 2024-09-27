  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

27/09/2024 12:07

《Ａ股行情》深圳創業板半日漲超９％，深交所：目前交易數據正常

　　《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市亢奮，尤其是深圳市場，深成指半日收漲６﹒３７％
，創業板指更飆９﹒３３％，半日成交達６０６０億元，遠超上交所的３４０３億元人民幣，上
交所在上午因股票競價交易出現成交確認緩慢的異常，並就相關原因進行排查。
　　至於深交所的情況，據《每日經濟新聞》記者向深交所了解，相關人士表示，目前深交所交
易數據正常，且所內系統是自研的，技術口同事也在密切關注交易系統，投資者可以正常投資深
圳市場。（ｃｔ）

【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息，你對樓市前景有否信心？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金