《Ａ股行情》深圳創業板半日漲超９％，深交所：目前交易數據正常

《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市亢奮，尤其是深圳市場，深成指半日收漲６﹒３７％

，創業板指更飆９﹒３３％，半日成交達６０６０億元，遠超上交所的３４０３億元人民幣，上

交所在上午因股票競價交易出現成交確認緩慢的異常，並就相關原因進行排查。

至於深交所的情況，據《每日經濟新聞》記者向深交所了解，相關人士表示，目前深交所交

易數據正常，且所內系統是自研的，技術口同事也在密切關注交易系統，投資者可以正常投資深

圳市場。（ｃｔ）

