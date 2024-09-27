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AH股新聞

27/09/2024 15:05

《Ａ股行情》成交１﹒４萬億三年高，滬綜指收漲３％全周飆１３％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行今日宣布調降存款準備金率０﹒５個百分點，同時將
７天期逆回購操作利率下調２０個基點，兌現行長潘功勝本周初降準降息承諾，進一步助力經濟
復甦，努力完成全年經濟增長目標任務。
　　中央積極行動提振投資市場信心，滬綜指再起飛，今日收高２﹒８９％，報３０８７﹒５３
點，全日穩企三千關；深成指漲６﹒７１％，全天成交額近萬億；創業板指飆１０％，創歷史單
日最大漲幅。交易熱情空前高漲，但上交所今日出現交易延遲的問題，雖公告稱緊急排查處理，
但午後仍有不少投資人反映上交所部分股票無法成交、下單後無法撤單。即便如此情況下，兩市
成交仍突破１﹒４萬億元（人民幣．下同），創２０２１年９月１日以來新高。
　
＊滬指一周漲一成，高盛料復甦來臨＊
　
　　繼周二（２４日）金融監管機構放出政策大禮包之後，中央政治局罕見地在９月會議上部署
經濟工作，強調加大政策調控，要求保證必要的財政支出，穩定房地產市場，顯示出穩增長的堅
定決心。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，貨幣寬鬆政策料加碼；
有機構預估，四季度再降準。外電引述消息人士稱，財政政策的配合已在路上，政府可能很快增
發２萬億元債券，用於刺激消費、緩解地方財政困難。
　　全周來看，在中央落猛藥下Ａ股強攻，一周升幅達１２﹒８％。高盛表示，期待已久的中國
股市復甦可能終於到來，並看好其在１１月和１２月成為投資者的熱門交易對象。
　
＊券商領風騷，東方財富價量齊升＊
　
　　人行日前宣布創設新的政策工具支持投資市場，一是創設證券、基金、保險公司互換便利，
首期規模５０００億元，未來可擴大規模；二是創設專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股
東提供貸款，支持回購、增持股票。昨日政治局會議更強調，要大力引導中長期資金入市，打通
社保、保險、理財等資金入市堵點。要支持上市公司併購重組，穩步推進公募基金改革等。
　　今日幾乎所有行業板塊都走高，其中券商漲８﹒６％領風騷。權重股東方財富
（深：３０００５９）升２０％封板，創歷史成交天量，其他龍頭券商中信證券
（滬：６０００３０）、中信建投（滬：６０１０６６）亦漲停。
　　不過銀行股逆市下調，雖然六大行即將獲注資，但同時也是支持各行各業融貸的核心力量，
經營壓力有待觀察，建設銀行（滬：６０１９３９）及農業銀行（滬：６０１２８８）均跌
３﹒９％，交通銀行（滬：６０１３２８）挫３﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌３％
，中國銀行（滬：６０１９８８）收跌２﹒４％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌逾２％。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７０３﹒６８　＋４﹒４７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０８７﹒５３　＋２﹒８９　　　　４８０６﹒１３　　
　　上證Ａ股指數　　３２３６﹒２８　＋２﹒８８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９５１４﹒８６　＋６﹒７１　　　　９６５３﹒９２　　
　　深圳創業板指數　１８８５﹒４９　＋１０﹒００　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５４﹒７７　　＋２﹒９８　　　　　３﹒３４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１７１﹒５４　＋３﹒８９　　　　　２﹒３９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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