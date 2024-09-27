《中國要聞》９月１０９款國產網絡遊戲獲批，騰訊、中青寶有份

《經濟通通訊社２７日專訊》國家新聞出版署今日公布《２０２４年９月份國產網絡遊戲審

批信息》，共１０９款遊戲上榜，包括騰訊（００７００）旗下海南騰訊互動娛樂運營的《狩》

、中青寶（深：３０００５２）出版的《遊天尋徑》、《陀螺星球》，中國移動（００９４１）

（滬：６００９４１）旗下咪咕互娛出版的《菲爾納傳說》、《築夢事務所》、金山軟件

（０３８８８）旗下西山居出版及運營的《劍俠情緣．零》等。（ｓｌ）

