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27/09/2024 17:52

《中國要聞》９月１０９款國產網絡遊戲獲批，騰訊、中青寶有份

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家新聞出版署今日公布《２０２４年９月份國產網絡遊戲審
批信息》，共１０９款遊戲上榜，包括騰訊（００７００）旗下海南騰訊互動娛樂運營的《狩》
、中青寶（深：３０００５２）出版的《遊天尋徑》、《陀螺星球》，中國移動（００９４１）
（滬：６００９４１）旗下咪咕互娛出版的《菲爾納傳說》、《築夢事務所》、金山軟件
（０３８８８）旗下西山居出版及運營的《劍俠情緣．零》等。（ｓｌ）

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