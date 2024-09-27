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AH股新聞

27/09/2024 10:00

【聚焦數據】內地８月工業企業利潤大跌１７﹒８％，年半最大降幅

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，受去年同期高基數等因素影響，８月份，規
模以上工業企業利潤同比下降１７﹒８％，由７月增長４﹒１％轉負，結束連續４個月正增長，
降幅為近一年半最大。
　　１－８月，全國規模以上工業企業實現利潤總額４６５２７﹒３億元（人民幣．下同），同
比增長０﹒５％。
　　１－８月，規模以上工業企業實現營業收入８７﹒１０萬億元，同比增長２﹒４；發生營業
成本７４﹒３８萬億元，增長２﹒６％；營業收入利潤率為５﹒３４％，同比下降０﹒１０個百
分點。
　
＊採礦業利潤總額降逾９％，汽車製造業利潤增３％＊
　
　　１－８月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１５４９０﹒６億元，同比下
降１﹒３％；股份制企業實現利潤總額３４４３０﹒３億元，下降１﹒３％；外商及港澳台投資
企業實現利潤總額１１７７７﹒０億元，增長６﹒９％；私營企業實現利潤總額１２６４８﹒３
億元，增長２﹒６％。
　　１－８月，採礦業實現利潤總額８１３２﹒８億元，同比下降９﹒２％；製造業實現利潤總
額３２９６７﹒２億元，增長１﹒１％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
５４２７﹒３億元，增長１４﹒７％。
　　１－８月，主要行業中，有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長６４﹒２％，計算機、通
信和其他電子設備製造業增長２２﹒１％，農副食品加工業增長１８﹒２％，電力、熱力生產和
供應業增長１６﹒７％，紡織業增長１４﹒７％，石油和天然氣開採業增長３﹒９％，汽車製造
業增長３﹒０％，通用設備製造業增長２﹒２％，化學原料和化學製品製造業增長０﹒６％，專
用設備製造業下降６﹒０％，電氣機械和器材製造業下降１１﹒２％，煤炭開採和洗選業下降
２０﹒９％，非金屬礦物製品業下降５０﹒９％，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和
壓延加工業同比由盈轉虧。
　　８月末，規模以上工業企業資產總計１７３﹒７１萬億元，同比增長４﹒８％；負債合計
１００﹒１１萬億元，增長４﹒６％；所有者權益合計７３﹒６０萬億元，增長５﹒２％；資產
負債率為５７﹒６％，同比下降０﹒２個百分點。（ｓｌ）

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