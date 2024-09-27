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AH股新聞

27/09/2024 10:36

【數據解讀】統計局：高基數致８月工業利潤轉跌，首８月增幅回落

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，受去年同期高基數等因素影響，８月規模以
上工業企業利潤同比下降１７﹒８％，由７月增長４﹒１％轉負，結束連續４個月正增長。１－
８月，全國規模以上工業企業實現利潤總額４６５２７﹒３億元人民幣，同比增長０﹒５％。
　　國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，受市場有效需求不足以及高溫、暴雨、洪澇等
自然災害對部分地區衝擊較大等因素影響，加之８月份當月同期基數較７月份明顯抬高，１－８
月規上工業企業利潤增速有所回落，但仍延續年初以來的增長態勢，以高技術製造業為代表的新
動能行業保持較快增長，工業經濟高質量發展持續穩步推進。
　　從行業看，１－８月，在４１個工業大類行業中，有２９個行業利潤同比增長，增長面超七
成。１－８月，規上工業企業營業收入同比增長２﹒４％，保持穩定增長。
　
＊高技術製造業支撐整體工業利潤增長，消費品製造業利潤增逾８％＊
　
　高技術製造業利潤持續快速增長。１－８月，高技術製造業利潤同比增長１０﹒９％，高於規
上工業平均水平１０﹒４個百分點，拉動規上工業利潤增長１﹒８個百分點，支撐作用明顯。其
中，代表高端化、智能化、綠色化的航天器及運載火箭製造、智能車載設備製造、鋰離子電池製
造等行業利潤增長較快，同比分別增長２０﹒３％、２６﹒２％、２９﹒９％；新興重點領域產
業鏈協同效應逐步顯現，半導體器件專用設備製造、敏感元件及傳感器製造、光電子器件製造等
行業利潤同比分別增長１４﹒５％、４２﹒９％、１３０﹒６％。　
　　消費品製造業和裝備製造業利潤保持穩定增長。受國內消費需求平穩恢復和工業品出口保持
較快增長帶動，消費品製造業和裝備製造業保持穩定增長，部分消費品和裝備行業利潤增長較快
。１－８月，消費品製造業利潤同比增長８﹒４％。其中，農副食品、紡織、文教工美等７個行
業利潤均實現兩位數增長。１－８月，裝備製造業利潤同比增長３﹒２％，裝備製造業的８個行
業中有５個實現增長，其中鐵路船舶航空航天、電子等行業利潤同比分別增長３４﹒５％、
２２﹒１％，延續快速增長態勢。
　
＊統計局：要加快培育壯大新動能，積極擴大國內有效需求＊
　
　　總體看，規上工業企業利潤延續增長態勢，工業新動能支撐作用彰顯，但同時也要看到，國
內消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固。下階段，要堅
決貫徹落實黨的二十屆三中全會決策部署，加快培育壯大新動能，積極擴大國內有效需求，進一
步推動大規模設備更新和消費品以舊換新，不斷夯實工業企業效益恢復基礎。（ｓｌ）

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