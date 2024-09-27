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AH股新聞

27/09/2024 11:49

《中國要聞》公安部：嚴厲打擊飯圈亂象，已關停逾１０萬違規帳號

　　《經濟通通訊社２７日專訊》公安部自今年６月２４日開始，連續第３年組織全國公安機關
開展夏季治安打擊整治行動。公安部表示，公安機關結合開展「夏季行動」，會同有關部門持續
嚴厲打擊整治網絡「飯圈」亂象，今年以來，共偵辦相關案件７００餘宗，刑事打擊８００餘人
、行政處罰２００餘人，關停違規網絡帳號１０萬餘個，取得明顯成效。
　　公安部稱，公安機關持續嚴厲打擊「飯圈」群體實施的刷量控評、流量造假等網絡水軍違法
犯罪，偷拍跟拍、買賣隱私信息等侵犯公民個人信息違法犯罪，以及造謠詆毀、互撕謾罵等網絡
暴力違法犯罪。特別是在巴黎奧運會期間，公安機關密切關注網上相關動態，及時採取措施，依
法偵辦多宗涉體育領域「飯圈」造謠誹謗、謾罵攻擊等網絡暴力案件，得到了社會廣泛關注和普
遍支持。
　　同時，公安機關與宣傳、網信、文旅、廣電等部門加強協調聯動，建立常態化工作機制，有
效督促網站平台、相關機構切實加強「飯圈」群體線上線下行為的管理，持續加強大型文藝演出
活動的現場安保和票務市場規範，堅決防範發生重大安全事故。今年以來，已保障２３００餘場
大型文藝演出活動的安全順利舉辦。
　　下一步，公安機關將持續重拳打擊網絡「飯圈」相關違法犯罪活動，並提醒粉絲尊重他人、
知法守法，理性追星、文明追星，共同營造健康、文明、和諧的網絡環境和社會環境。（ｓｌ）

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