  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

27/09/2024 18:03

【提振內房】廣州住房公積金貸款今日上線二手房「帶押過戶」業務

　　《經濟通通訊社２７日專訊》廣州住房公積金管理中心今日公告，為進一步降低二手房交易
成本，提高二手房交易貸款的便利性和時效性，提升住房公積金服務水平，２０２４年９月２７
日起，廣州住房公積金貸款上線二手房「帶押過戶」業務。
　　這是指在廣州市行政區域內，賣方原個人住房貸款（以下簡稱原貸款）或買方新個人住房貸
款（以下簡稱新貸款）含有住房公積金個人住房貸款，在不解除抵押狀態下，辦妥產權過戶及新
的抵押權登記手續後發放新貸款。
　　主要辦理條件包括，買賣雙方已通過存量房網上交易系統簽訂合法有效的房屋買賣合同；原
貸款與新貸款在同一家住房公積金個人住房貸款的承辦機構辦理，且原貸款、新貸款的抵押權利
人相同；原貸款的住房已取得不動產權證，且僅為原貸款設定了抵押權，無其他抵押、擔保，無
查封、無設立居住權等權利限制情形；原貸款未結清且當前無逾期。
　　此外，新貸款金額加上首付款資金之和不能少於原貸款的剩餘貸款本息，其中新、舊貸款都
有公積金貸款的，新公積金貸款金額不能少於原公積金貸款的剩餘貸款本息。同意交易資金優先
用於償還原貸款的剩餘貸款本息，承辦銀行要求買賣雙方對交易資金進行監管的，按承辦銀行的
規定辦理。（ｊｑ）

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金