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AH股新聞

27/09/2024 17:39

《中國金融》金監總局：將就商業保險年金加緊出台配套政策

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國務院新聞辦公室今日舉行國務院政策例行吹風會，介紹９月
１１日發布的《國務院關於加強監管防範風險推動保險業高質量發展的若干意見》有關情況。對
於《意見》提出要大力發展商業保險年金，金融監管總局人身險司司長羅艷君解釋稱，商業保險
年金是對保險公司開發的第三支柱（個人養老金制度和各類商業養老金融業務）產品的統稱，目
的是通過簡單通俗的名稱，增進民眾對商業養老保險以及其功能作用的了解，著力打造群眾信賴
的行業品牌。
　　羅艷君表示，商保年金與第一支柱基本養老保險，第二支柱企業年金和職業年金，既有區別
又有聯繫，有利於引導保險公司在第三支柱中更好發揮主力軍作用。下一步，金監總局將抓緊出
台配套政策，科學界定商保年金的內涵和外延，鼓勵保險公司發揮精算技術、長期產品開發、長
期資金管理等優勢，為人民群眾提供豐富多樣的養老保障和跨期財務規劃的服務。
　
＊個人養老金產品要安全穩健、收益方式靈活＊
　
　　在個人養老金方面，要求保險公司堅持普惠、便民的原則，開發適應個人養老金制度的新產
品和專屬產品，特別是要提高投保的便利度。在產品形態上，支持保險公司創設簡明易懂、安全
穩健、收益方式靈活的新型產品，滿足不同年齡、不同風險偏好客戶的差異化需求。鼓勵保險公
司加快產品轉型，發展浮動收益型產品，通過「人身保障＋保證利益＋浮動收益」的多功能設計
，提升客戶全生命周期的人身保障和財務規劃的科學性、有效性和穩定性，讓客戶與保險公司互
利共贏，實現客戶安心、公司靠譜、行業有溫度。（ｓｌ）

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