【數據前瞻】機構料中國９月製造業ＰＭＩ小幅回升，仍處收縮區間

《經濟通通訊社２７日專訊》中國９月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）及財新ＰＭＩ

均將於下周一（３０日）公布。《路透》表示，中國９月高頻數據未見明顯改善，需求疲軟令工

業活動持續承壓，綜合２２家分析機構預估中值顯示，９月官方製造業ＰＭＩ有望從上月的

４９﹒１小幅回升至４９﹒５，但依然是連續第五個月處於萎縮區域。另據１０家機構預估中值

顯示，財新９月製造業ＰＭＩ料亦從上月的５０﹒４微升至５０﹒５。

國盛證券首席經濟學家熊園在報告中指出，９月前三周高頻數據未見改善，仍是喜憂並存、

憂大於喜，「憂」在３０大中城市新房和二手房銷售同比降幅持續擴大，上游大宗商品開工多數

下降，價格持續回落，指向後續工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）可能持續偏弱。「喜」在地

方專項債發行相比年初以來有所加快，儘管相比往年仍慢；此外，「以舊換新」政策支撐下，乘

用車銷售韌性仍強。

平安證券首席經濟學家鐘正生團隊稱，中國經濟仍需政策托底。預計三季度中國名義國內生

產總值（ＧＤＰ）增速將至４％以下。該團隊估算，７月和８月中國月度ＧＤＰ增速分別為

４﹒８％和４﹒５％，９月以來高頻數據顯示經濟下行壓力仍大。（ｓｌ）

